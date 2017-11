Mais de 180 armas artesanais são achadas em presídios do TO

Em apenas um dia em que as 41 unidades prisionais do Tocantins passaram por operação de revistas padrão geral foram encontradas 181 armas artesanais, 300 litros de bebidas destiladas (artesanais), 30 aparelhos celulares, 86 porções de drogas análogas à maconha, 16 balanças artesanais, 29 terezas (cordas artesanais),cinco pen drives, quatro fones de ouvido, um chip de telefonia móvel, 17 carregadores de celular, três mergulhões, um alto-falante, um isqueiro, um cadeado e 22 metros de fio elétrico. As revistas foram realizadas na manhã desta quinta-feira, 09, simultaneamente.

Mais de 630 pessoas, entre homens e mulheres, participaram da operação, sendo 416 técnicos em Defesa Social, 86 servidores administrativos, 95 policiais militares e 39 policiais civis.

Os adentramentos aos pavilhões e celas começaram às 8 horas, tendo alguns sido concluídos até o final da manhã, outros ainda no decorrer da tarde de desta quinta-feira, 9, e no caso da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota (UTPBG), em Araguaína, Norte do Estado, e segue até esta sexta-feira, 10.

“Para que isso ocorresse, durante os procedimentos, por questão de segurança, foram impedidos todos os acessos externos aos ambientes carcerários”, informou a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju).

Já na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), segundo a pasta, os atendimentos ao público foram restabelecidos às 14 horas desta quinta-feira. Em algumas unidades, as visitas foram retomadas tão logo finalizadas as revistas.

“Naquelas unidades com visitas de familiares programadas para a manhã de hoje (quinta-feira), elas serão liberadas para esta sexta-feira, 10”, explica o superintende do Sistema Penitenciário, Renato Mendes Arantes.

O secretário coronel Glauber de Oliveira Santos, disse que, “os adentramentos simultâneos não visam somente encontrar objetos ilícitos, mas também reforçar os protocolos de segurança nas unidades prisionais, de forma a garantir a integridade física da população carcerária, dos servidores e demais públicos externos que necessitam acessar os ambientes carcerários, conforme consta na Lei de Execução Penal (LEP).”