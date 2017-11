Goianos protestam na Praça Cívica contra o aumento do valor da gasolina

Nem mesmo a chuva impediu que cerca de 30 pessoas fossem à Praça Cívica, no Setor Central, para protestar contra o aumento do valor da gasolina em Goiânia. Usando nariz de palhaço e fazendo buzinaço, os protestantes pedem que os postos passem a emitir nota fiscal eletrônica como forma de abaixar o preço dos combustíveis.

Atualmente, a média do litro de gasolina em Goiânia é R$ 4,49, o terceiro maior valor do País, perdendo apenas para o Acre e para o Rio de Janeiro. O Sindiposto informou ainda que, atualmente, os postos estão trabalhando com um porcentual de lucro de 10 a 15% sobre o valor do combustível.

A manifestação deixa o trânsito lento no anel interno da Praça, na Avenida Assis Chateaubriand e também na Avenida Goiás. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) está monitorando o local e a orientação é para que os motoristas procurem rotas alternativas. Os manifestantes utilizam carro de som e cartazes. Apesar do buzinaço, o protesto segue pacífico.