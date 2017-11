Escola Municipal Serra das Areias recebe Geladeira Literária

A Secretaria de Educação por meio da secretaria Executiva de Cultura de Aparecida de Goiânia entregou, na manhã desta quinta-feira, 09, na Escola Municipal Serra das Areias, mais uma “Geladeira Literária”. Essa é a 14° entregue desde o lançamento do projeto em abril deste ano, que tem como objetivo promover o interesse pela leitura entre as crianças e também entre adolescentes, jovens e adultos, pois além das escolas, haverá pontos em terminais de ônibus do município e unidades básicas de saúde e aos Cais.

“A meta é customizar duzentas geladeiras em quatro anos, doadas pela comunidade ou empresário e distribuir em todas as regiões do município em locais públicos ou sugeridos pela comunidade. O acesso é livre, sem controle de empréstimo ou devolução. Por isso contamos com a consciência de cada cidadão, para ler, devolver e se possível, fazer mais doação. Com isso alem de desenvolver o habito da leitura, desenvolvemos o ato de doar”, enfatizou o secretário de Educação, Rodrigo Caldas.

O Prefeito Gustavo Mendanha, ressaltou a importância da leitura e do cuidado com os livros. “São muitas as razões para a leitura. Através do habito de ler, descobrimos historias, aprendemos culturas e estimulamos a criatividade. Nosso objetivo com a geladeira literária é abranger toda a população de Aparecida, levando os livros para vários locais e tornar a leitura um hábito entre os moradores. Mas é preciso que todos cuidem desse material, porque outra criança, outra pessoa também poderá entrar nesse maravilhoso mundo do conhecimento”, sublinhou Gustavo.

A princípio já são 14 geladeiras distribuídas em diferentes pontos da cidade, mas a intenção é que atinja 200 até o final de 2020. Para quem deseja doar é possível deixar a doação no local ou entrar em contato com os organizadores para que eles avaliem e levem os livros para a geladeira, além das carcaças do utensílio. Para mais informações do Projeto Geladeira Literária, entre em contato com a secretária de Executiva de Cultura pelos números 3545-55844 ou 3545-5910. Você pode acompanhar também onde estão instaladas essas geladeiras pelo facebook: facebook.com/secaparecida.

PRESENÇAS- Acompanharam a entrega da Geladeira, o Presidente da Câmara, Vilmar Mariano, os vereadores Erivelton Contador (PSDC) e Leandro da Pamonharia (PV), o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins, os secretários executivos de Cultura, Avelino Marinho e de Governo Hélio Bom Sucesso, os coordenadores do Projeto Célia Landim e Redelson, alunos e funcionários da escola.