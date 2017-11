Desenvolvimento Econômico realiza novo balanço dos cadastros para o Residencial Buriti Sereno

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou na manhã desta quinta-feira, 9, uma reunião com a comissão de acompanhamento e fiscalização responsável pelo processo de pré-seleção das famílias cadastradas para os apartamentos do Residencial Buriti Sereno.

O encontro teve como objetivo apresentar dados atualizados sobre o processo das famílias contempladas pelo benefício e casos que resultaram no indeferimento por não cumprirem os critérios e requisitos do programa habitacional.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ozair José, 270 dossiês já foram enviados para a Caixa Econômica Federal. “Até o dia 20 de novembro novas famílias sorteadas do cadastro de reserva serão convocadas para preencher as vagas. Todos os esforços estão sendo realizados para finalizar o processo até o final deste mês”, informou o secretário.

Até a entrega dos dossiês na Caixa, as famílias sorteadas passam por várias etapas. O primeiro passo é a inscrição, em seguida a habilitação para o sorteio, sorteio, recebimento da documentação comprobatória, inscrição ou atualização do NIS e envio para a pesquisa SITAH. Caso seja aprovado, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza as visitas técnicas sociais nos endereços indicados de todas as famílias. Comprovado a veracidade das informações os dossiês são finalizados e encaminhados à Caixa.

Os membros da comissão de acompanhamento e fiscalização que participaram da reunião foram: representando o Conselho Municipal de Assistência Social, José Fernando da Silva; representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Célia Maria Fernandes de Souza Fonseca; representando o PROCON Municipal, Júlio César Miranda Cavalcante; representante do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, Wegney da Costa Teodoro; e representando a Câmara Municipal, Willian Panda.