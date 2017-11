Com Messi e Kaká, adidas lança bola da copa inspirada nos Anos 70

A fornecedora de material esportivo Adidas lançou, nesta quinta-feira (9), em Moscou, a bola da próxima Copa do Mundo. Em evento com a participação de craques do futebol mundial como Messi, Kaká, Zidane, Del Piero, Podolski e Xabi Alonso, foi apresentado ao público a nova Telstar 18, que é uma homenagem a bola utilizada nas Copas de 70, no México, e 74, na Alemanha.

Com os clássicos gomos pretos e brancos de volta, estampas metálicas e artes gráficas com efeito texturizado, a bola é uma alusão ao modelo utilizado nos anos 70. O nome original é inspirado em “estrela da televisão” (TELevision STAR), em referência ao fato de a Copa de 1970 ser a primeira com transmissão ao vivo e em cores para a TV.

Segundo a Adidas, a bola é a primeira a utilizar o chip NFC (Near Field Communication). Essa tecnologia permite a troca de informações entre dispositivos somente com a aproximação física, sem a necessidade de cabos ou fios. O chip também possibilita interação com smartphones.

A estreia da Telstar 18 será no próximo sábado (11). Rússia e Argentina se enfrentam num amistoso, em Moscou, e já usarão a nova bola. A partida também marca a reabertura do Luzhniki, o principal estádio da Copa do Mundo, palco da abertura e final.

A nova bola começa a ser comercializada nesta sexta-feira (10). O modelo oficial de jogos custará R$ 599,99. A réplica sai a R$ 159,99, a versão society tem o preço de R$ 149,99, a de futsal, R$129,99, e a mini, R$ 59,99.