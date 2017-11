Chefe da Casa Civil realiza reunião de trabalho com ouvidores do município

O chefe da Casa Civil de Aparecida de Goiânia, Afonso Boaventura, realizou na manhã desta quinta-feira, 9, uma reunião com todos os ouvidores do município. O objetivo central foi discutir melhorias na prestação dos serviços e a importância de realizar um trabalho integrado com foco na perspectiva do cidadão. “O encontro vai além de apenas incentivar a qualidade e a excelência no atendimento ao cidadão. É o início de um projeto ambicioso, mas factível. Nosso compromisso é possibilitar a garantia ao pleno exercício da cidadania”, destacou o chefe da Casa Civil.

“A ouvidoria é um espaço que funciona como ponte entre a população e o município, é um serviço aberto ao cidadão para escutar reivindicações, denúncias, sugestões e elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população. Nosso objetivo é atender a essa sociedade participativa, cada vez mais exigente e ansiosa por melhorias na qualidade de vida e na realização de seus diretos como cidadão”, reiterou Afonso.

O secretário Executivo da Ouvidoria, Marizan Luís da Silva, explica que a atribuição da pasta é receber e classificar, sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitações. Após analisadas, são distribuídas as manifestações dos cidadãos à cada secretaria cabível. O prazo para retorno da mesma, é sempre de 5 a 30 dias úteis conforme assunto e demanda. “O ouvidor deverá retornar ao cidadão com uma resposta satisfatória ou concluída. Nossa missão é atuar como canal ético e imparcial na comunicação do município com a sociedade, ouvir o cidadão, propor melhorias contínuas, visando o aprimoramento e garantia de sua participação, registrar, encaminhar e acompanhar demandas e principalmente mediar conflitos”, explicou o secretário.

Segundo o secretário, qualquer pessoa física, jurídica, servidor público, toda a população pode registrar uma manifestação. O registro pode ser realizado via e-mail: ouvidoria@aparecida.go.gov.br, pelos telefones 3545-5882 e 3545-5441 ou presencialmente no endereço: Rua São Bento, quadra 2, lote 04, Setor Central. Os atendimentos estão disponíveis de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.