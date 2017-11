Projeto de lei na Câmara dos Deputados quer prisão de motorista embriagado mesmo sem flagrante

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados, em Brasília, na última terça-feira (7), quer a prisão em flagrante para o motorista alcoolizado que matar uma pessoa no trânsito e for capturado após o crime, não importe quanto tempo passar.

De autoria da deputada federal Christiane Yared (PR-PR), a proposta quer alterar o Código de Processo Penal para acrescentar novas possibilidades de flagrante.

Atualmente, um motorista que foge do local do crime após atropelar e matar alguém, pode responder ao processo em liberdade, ao se apresentar dias mais tarde. Com o projeto, o flagrante será realizado não importando quando tempo passe após a ocorrência.

Em 2009, Christiane Yared perdeu um filho atropelado pelo então deputado estadual Carli Filho, que estava embriagado ao volante. Carli Filho foi expulso do Partido Socialista Brasileiro (PSB) após o ocorrido. O caso não foi julgado até hoje.