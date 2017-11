Preparem os bolsos: gasolina em Goiânia pode chegar a R$ 5, afirma advogado do Sindiposto

A população de Goiânia está revoltada com o valor cobrado pelo litro da gasolina e o preço ainda pode aumentar. De acordo com o advogado do Sindicato dos donos de postos de gasolina de Goiás (Sindiposto), Antônio Carlos de Lima, se a Petrobras continuar com os reajustes diários no preço da gasolina é possível que em trinta dias o valor suba para R$ 5,00 na capital. O valor cobrado seria recorde histórico na cidade.

Em Goiânia, o preço da gasolina chegou a R$ 4,49 e o etanol a R$ 3,29 na região central e no Setor Oeste. Já a gasolina aditivada está sendo vendida a R$ 4,59 nessas regiões. Para economizar, os motoristas estão dirigindo um pouco mais, cerca de 20 quilômetros e indo em postos na saída da capital onde a gasolina está sendo vendida a R$ 3,94.

O último reajuste entrou em vigor à zero hora desta terça-feira (7). Antes disso, na última segunda-feira (6), foram divulgados pela estatal números incorretos do novo valor para esses combustíveis.

O preço médio da gasolina vendida em Goiás foi o segundo maior do Brasil na última semana, segundo a pesquisa semanal de preços feita pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) em todo o País. O goiano só pagava pelo litro do combustível, valor menor apenas que o desembolsado no Acre.

Chama atenção o fato de o preço da gasolina estar mais barato no Distrito Federal (DF) que em Goiás, algo que não era comum antes. O advogado do Sindiposto justificou que a alíquota de ICMS da gasolina também é menor no DF: 28%. No Distrito Federal, o preço da gasolina chegou a R$ 4,29, no Lago Sul, e a R$ 4,19 no Núcleo Bandeirante.

Após a implementação da Petrobras da política de reajuste no mês de julho deste ano, a partir de agosto o preço subiu consideravelmente. Em Setembro e outubro, a gasolina subiu 7.7% e nos primeiros quatro dias desse mês, a gasolina já aumentou 8.8%. “Se pegarmos o preço da gasolina de janeiro até a data de hoje, veremos que a gasolina já subiu 37.8% somente neste ano, sendo que em todo o ano de 2016, segundo o IPEA, a gasolina só subiu 3.25%”, afirmou o advogado.

Conforme a pesquisa da INP, os postos de combustíveis estariam em um patamar de menos de 10% de lucro e teriam dobrado na última semana. “Há três semanas a gasolina estava sendo comercializada a R$3,57. A margem de lucro estava dando em torno de 5%. Todo mundo estava trabalhando no vermelho. A margem de lucro nacional desse segmento é de 20%. A gasolina está sendo adquirida a R$3,90 conforme a nota fiscal da Petrobras. Se colocar 15% da margem de lucro, vai para R$4,49. Então isso hoje é a realidade. O posto apenas repassa o custo”, declara Antônio Carlos.

Segundo o advogado, com esses preços as vendas vão cair ainda mais. Ao passar de R$ 4,00 as vendas recuaram em 20%. “Os postos estão vazios, não se vê mais o completa tanque. As pessoas colocam R$ 50 ou R$30 e moto apenas R$ 10. Então a revenda não ganha no preço e sim na quantidade vendida. Quanto menor o preço, melhor a revenda”, explica.

Ainda de acordo com Antônio, o etanol segue o preço da gasolina. “Toda vez que a gasolina sobe, as usinas acompanham o peço da gasolina. O Brasil não é auto suficiente em etanol. Se todo mundo comprar etanol, não vai ter etanol pra todo mundo”, afirma. O motivo desse segmento é para refrear o consumo.

O especialista afirmou ainda que o valor do combustível pode subir nas próximas semanas e chegar até a R$ 5 dentro de um mês, caso a Petrobras não pare com o reajuste diário. Os tributos federais Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) elevaram muito contribuindo com o aumento do petróleo e os tributos estaduais. O Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços (ICMS) é o segundo maior do Brasil.