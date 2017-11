PM apreende mais de meia tonelada de maconha

A Polícia Militar (PM) apreendeu na noite de quarta-feira (8), 503.255 kg de maconha na entrada da cidade de Chapadão do Sul (MS).

De acordo com a corporação, por volta de 21h30, durante uma abordagem de rotina no km 35 da GO-050, em Chapadão do Céu, policiais visualizaram um veículo que, ao perceber que seria abordado, fez o retorno em alta velocidade sentido Mato Grosso do Sul.

A PM seguiu atrás do carro até a entrada de Chapadão do Sul (MS), quando encontraram o veículo abandonado e trancado em um posto de combustíveis. Dentro do carro havia mais de meia tonelada de maconha. O veículo e a droga foram apreendidos.

Nenhum suspeito foi localizado até o momento.