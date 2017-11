Maurício Meirelles apresenta show de stand-up em Goiânia

O comediante Maurício Meirelles se apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, na praça de alimentação do Shopping Cerrado. Em seu show Levando o Caos, o humorista aborda temas como depressão, feminismo e preconceitos, buscando trazer um tom engraçado sobre assuntos sérios da sociedade. O público também participa do stand-up nos quadros de sucesso do seu canal no YouTube, como Traumas e Webbullying. Maurício Meirelles já trabalhou em programas de TV e ganhou o prêmio de Melhor Show de Stand-Up Comedy nas edições de 2016 e 2017 do Festival Risadaria. A apresentação faz parte do encerramento do 2° Festival do Riso. Entrada gratuita. Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

