Gustavo entrega brinquedos e geladeira literária para UPA Parque Flamboyant

Os pacientes da Unidade de Pronto Atendimento Geraldo Magela, no Parque Flamboyant, receberam na tarde desta quarta-feira (08), a doação de vários brinquedos, uma geladeira literária e duas TVs. Os brinquedos e uma das TVs são para a brinquedoteca da unidade. O segundo televisor e geladeira foram colocados na recepção da UPA. A entrega foi realizada pelas mãos do prefeito Gustavo Mendanha e do secretário de Saúde Edgar Tollini.

Outra boa notícia é que também nesta quarta, um profissional terapeuta ocupacional iniciou o trabalho na brinquedoteca, conforme regulamenta Resolução nº. 324, de 25 de abril de 2007, do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Os aparelhos de TV e os brinquedos foram doados por empresários de diversos segmentos, por intermédio da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag).

Apesar de não ser perfil das unidades de urgência, a Secretaria de Saúde idealizou a brinquedoteca na UPA Parque Flamboyant como parte da Política Nacional de Humanização. “O objetivo é usar o espaço e os brinquedos de forma lúdica e preparar as crianças para o atendimento. O projeto também se estenderá para a enfermaria infantil, para pacientes internados. Sabemos que nesses casos há uma ruptura no cotidiano das crianças e a terapia contribui de forma positiva para a recuperação”, explica a Diretora Geral da UPA, Caroline Rodrigues Almeida.

O prefeito Gustavo Mendanha agradeceu aos empresários e contou que o objetivo é expandir a iniciativa para outras unidades. “É com muita alegria que recebemos essas doações dos empresários. Isso demonstra que são pessoas comprometidas e conscientes de que fazem parte da construção de uma cidade melhor”, comemorou o prefeito.

O secretário de Saúde Edgar Tollini não conteve as lágrimas ao falar do atendimento da unidade. “Estive internado aqui no último feriado e fui muito bem atendido por todos. Temos uma equipe comprometida em oferecer uma saúde de qualidade e humanizada. Agora, queremos seguir adiante com esse projeto em todas nossas unidades de saúde”, salientou Tollini.

Durante a solenidade, também foram entregues 20 certificados como forma de agradecimento oficial da Prefeitura de Aparecida aos empresários envolvidos nas doações. “É muito importante essa parceria entre o público e o privado, já que a união de parcerias é o que faz a cidade ir para frente e para o lado do bem”, destacou o presidente da Aciag, Osvaldo Zilli.

O presidente da Aciag Jovem Maione Padeiro também avaliou como fundamental a parceria publica-privado. “A diretora geral da unidade, Caroline, idealizou esse projeto e pediu para que a Aciag intermediasse as doações. A parceria deu tão certo que também conseguimos de uma empresa a decoração de natal para a UPA”, contou Maione, que é filho de Geraldo Padeiro, nome recebido pela UPA Flamboyant, em homenagem ao ex-vereador da cidade.

A entrega das doações também contou com a presença de vários empresários, do vice-prefeito Veter Martins, da vereadora por Goiânia Cristina Lopes (PSDB), secretários municipais, representantes do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e demais autoridades.

13° geladeira literária contempla UPA Parque Flamboyant

A UPA recebeu a 13° geladeira literária da cidade. O projeto foi implantado na cidade em maio deste ano. As geladeiras são utensílios domésticos que ficam nas cozinhas e armazenam alimentos para o corpo, entretanto, em Aparecida, a iniciativa deu um novo sentido ao eletrodoméstico. O projeto está presente em diversos pontos da cidade como praças e escolas e a expectativa é de ‘alimentar’ o conhecimento e a prática da leitura.

Além de estimular a leitura, a proposta é que as pessoas façam doações no local onde a geladeira estiver e troquem as obras. Para fazer a doação de livros ou de uma geladeira sem uso é preciso entrar em contato para a secretaria executiva de Cultura por meio do telefone 3545-5979 e agendar a busca. A prefeitura se encarrega do transporte do equipamento.