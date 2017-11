Goiás inicia venda de ingressos para o jogo contra o Ceará nesta quarta-feira (8) e mantém promoção

Há 3 rodadas sem vencer na Série B, o Goiás não conseguiu atingir a pontuação considerada necessária para escapar do rebaixamento. Time esmeraldino acredita na força do torcedor e mantém ingressos em promoção para ter casa cheia contra o Ceará.

Depois de 2 empates e 1 derrota, o confronto contra o Ceará no Serra Dourada pode ser o jogo da permanência. Para o confronto decisivo o time mantém a promoção com ingressos à R$ 20 (R$ 10 meia) nas cadeiras e R$ 10 (R$ 5 meia) nas arquibancadas. Tem direito a meia-entrada torcedores que apresentarem carteirinha de estudante no ato da compra, ou um bilhete da Timemania, tendo apostado no Goiás como time do coração.

A opção da Timemania só será válida para apostas realizadas a partir do dia 4 de novembro de 2017.

Goiás x Ceará se enfrentam no sábado (11) às 17h30 (de Brasília) no Estádio Serra Dourada, pela 35º rodada da Série B.

PONTOS DE VENDAS:

EMPÓRIO GOIÁS – Serrinha e Aparecida Shopping

Quarta-feira: 8h às 18h

Quinta-feira: 8h às 18h

Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 12h

