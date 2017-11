Vila Nova cede empate ao Santa Cruz no Serra Dourada

Com atuação fraca, o Vila Nova cedeu empate ao Santa Cruz, 1 a 1, nesta terça-feira, em pleno estádio Serra Dourada. O time colorado não mostrou força e com o resultado viu o sonho do acesso ficar muito mais distante. O time colorado teve de ouvir da torcida o coro de “time de pipoqueiros”.

Com o resultado, o Vila Nova chegou a 53 pontos e manteve a 6ª colocação na tabela de classificação. Com quatro jogos a cumprir ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, o time colorado precisa de uma série de vitórias e ainda torcer por tropeços dos adversários. O empate foi o quarto seguido do Vila Nova jogando no Serra Dourada.

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h30, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, uma hora depois, o Santa Cruz visita o Boa Esporte, em Varginha.

O jogo

A chuva que caiu sobre o Serra Dourada nos minutos iniciais da partida esfriou o ânimo do Vila Nova. O Tigre começou o jogo em baixa rotação e viu o Santa Cruz criar as melhores chances até a marca de 15 minutos do 1º tempo. Só que a primeira descida colorada foi parar no fundo das redes. Aos 19, o meia Alan Mineiro chutou e Júlio César defendeu. No rebote, Lourency mandou para o gol, mas o atacante foi flagrado em posição de impedimento.

A torcida colorada estava ficando impaciente no Serra Dourada. Mas a insatisfação durou até os 33 minutos. Alan Mineiro cruzou na área e encontrou o volante Geovane livre. O camisa 5 subiu para cabecear sem chances para o goleiro. A chiadeira virou festa na arquibancada.

O Santa Cruz foi para o ataque para tentar empatar ainda no primeiro tempo, mas o goleiro Luís Carlos vivia noite inspirada e desmanchou o plano pernambucano com pelo menos três defesas difíceis.

No início do 2º tempo, o Santa Cruz apertou para empatar. Inclusive, o veterano atacante Grafite, ex-Goiás, entrou no jogo. Aos 12, Grafite marcou, mas estava em posição de impedimento. No minuto seguinte não teve perdão. Pane na defesa do Vila Nova e Ricardo Bueno saiu cara a cara com o goleiro Luís Carlos e com um tapa bateu por cobertura.

Aos 27 minutos, o atacante Lourency teve boa chance para colocar o Tigre na frente mais uma vez. O atacante até fez bonita jogada, mas finalizou com pouca força e permitiu a recuperação da zaga adversária.

Mais uma vez, o Vila Nova pagou por sua ineficiência ofensiva e praticamente deu adeus ao sonho do acesso.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG)

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Gastón; Geovane, PH e Alan Mineiro (Marcelinho); Alípio (Fagner), Lourency e Wallyson (Jenison). Técnico: Hemerson Maria

Santa Cruz: Júlio César; Walber (Bruno Silva), Guilherme Mattis, Anderson Salles e Yuri; Wellington César, Thiago Primão(Lucas Gomes) e João Paulo; Bruno Paulo, André Luís (Grafite) e Ricardo Bueno. Técnico: Adriano Teixeira

Gols: Geovane aos 33’ do 1º tempo (Vila Nova); Ricardo Bueno aos 13’ do 2º tempo (Santa Cruz)

Cartões amarelos: Alemão, Marcelinho (Vila Nova); Bruno Paulo, Thiago Primão (Santa Cruz)

Público: 3.461 pagantes

Público: 4.496 presentes

Renda: R$ 33.985,00.