Sine Goiás disponibiliza 16 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta-feira

A Rede Sine em Goiás disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta-feira (8). Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine em Goiânia e Região Metropolitana, instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço. As principais vagas são:

Ajudante de pátio de sucata: uma vaga

Auxiliar de instalador de vidros: duas vagas

Auxiliar de escrituração fiscal: duas vagas

Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplanagem: uma vaga

Motorista de Kombi: duas vagas

Polidor de automóveis: quatro vagas

Vendedor pracista: duas vagas

Enfermeiro, vaga exclusiva para pessoa com deficiência: uma vaga

Socorrista, vaga exclusiva para pessoa com deficiência: uma vaga