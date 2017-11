SEMMA inicia ações de revitalização das nascentes na reserva ecológica Serra das Areias

A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida, iniciou nesta terça-feira, 07, a revitalização e cercamento de uma das 27 nascentes, presente na Reserva Ecológica Serra das Areias. O prefeito Gustavo Mendanha, juntamente com o vice-prefeito e Secretário de Governo Veter Martins, acompanharam de perto o lançamento da ação.

“A Serra das Areias é um patrimônio do povo Aparecidense. Aparecida vem crescendo com muita velocidade e nós não podemos deixar de pensar no meio ambiente e na sustentabilidade. Esse é um trabalho muito importante que com certeza vai trazer muitos benefícios para as próximas gerações”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.

No intuito de promover a recuperação e preservação de áreas ambientais, a SEMMA desenvolveu um plano de trabalho e ações em toda extensão da reserva. Para intensificar as fiscalizações foi criado a 1ª Base de Fiscalização e sede do Conselho gestor da área de proteção Ambiental Serra das Areias. Foram instaladas câmeras de vigilância com alcance de 5km e infravermelho que serão monitoradas de dentro da secretaria. “Com o vídeomonitoramento iremos reforçar a fiscalização utilizando a tecnologia em favor do meio ambiente”, ressaltou o Secretário de Meio Ambiente Ezizío Barbosa.

Essa ação também é desenvolvida em parceria com empresários do município por meio de compensação ambiental. Para a Secretaria de Meio Ambiente a ação humana é o principal motivo de degradação das nascentes, como captação irregular de água, área para pastagens de animais e descarte de lixo.

“O poder público cumpre o seu papel que é de fiscalizar e executar obras que são importantes, mas é necessário que a comunidade nos ajude. Para se ter uma ideia, nós iremos fechar o ano gastando mais de R$ 6 milhões só na retirada de entulho, recurso que poderia ser utilizado execução de obras importantes para a população”, frisou Gustavo Mendanha.

Na ocasião, também foi feito o plantio de novas mudas. Segundo a SEMMA, a ação foi planejada esperando a época das chuvas, momento propício para o reflorestamento. A Serra das Areias é a principal reserva ambiental de Aparecida e 30% da população do município é abastecida pelo aquífero existente no local.