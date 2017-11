Iniciou ontem o plantio da Horta Comunitária em Senador Canedo

Iniciou ontem o plantio da Horta Comunitária, foram plantadas mais de 10 mil mudas, folhagens com alface, rúcula. O programa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Combate à Fome, terá mais de 15 mil mudas cultivadas em 5000 mil m², no Setor São Francisco, irrigadas com sistema próprio, com caixa d’água, que é diariamente abastecida por caminhão pipa. A ação será ampliada, em breve, para várias regiões de Senador Canedo. A produção será entregue como incentivo a segurança alimentar de famílias carentes. O cadastro para ser beneficiado pelo Programa de Agricultura Urbana deve ser feito na sala da EMATER, no Semtrar, em frente à Praça Criativa Central. Mais informações: 3512-3835

