Gustavo e Marconi inauguram Alameda da Paz nesta quarta-feira (08)

O prefeito Gustavo Mendanha inaugura nesta quarta-feira (08) o último trecho da pavimentação da Alameda da Paz. A obra – que foi realizada em parceria com a Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) – interliga o Centro de Aparecida à Br-153, passando pelo Polo Empresarial Goiás. A cerimônia acontecerá às 8h45 e contará com a presença do governador Marconi Perillo.

O secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, explica que a Alameda da Paz cumpre um papel decisivo na excelente fase que vive Aparecida, principalmente no que diz respeito à logística e à economia do município. “A via interliga o Polo Empresarial Goiás a três dos mais importantes eixos da cidade: a Avenida Independência, a Avenida Diamante e também a BR-153. Na prática, além de resolver um gargalo da Mobilidade Urbana local, também servirá de rota alternativa entre Goiânia e Aparecida” – pontua.

O convênio que propiciou a construção da Alameda da Paz foi assinado em janeiro de 2012 pelo então prefeito Maguito Vilela e o governador Marconi Perillo mas está sendo finalizado somente agora na gestão do prefeito Gustavo Mendanha. A obra teve custo aproximado de R$ 25 milhões, ficando metade a cargo do município. Ao todo são mais de 10 quilômetros pavimentados, com destaque para o trecho entre a Avenida Independência e o Polo Empresarial Goiás, que recebeu pista duplicada.