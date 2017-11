Goiás perde série invicta e volta à situação perigosa

Após 7 partidas sem perder na Série B, nessa terça-feira o Goiás voltou a sentir o gosto amargo da derrota e de quebra voltou a se aproximar da zona do rebaixamento. Jogando no estádio do Café, o alviverde fez uma partida bastante movimentada contra o Londrina, mas acabou perdendo pelo placar de 2 a 0, com gols de Artur e Carlos Henrique.

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes partindo para cima. O primeiro lance de perigo foi do Londrina aos 9 minutos. O meia Artur foi lançado na direita, limpou o marcador e bateu colocado no canto direito, mas Marcelo Rangel pulou para fazer uma boa defesa.

O esmeraldino respondeu aos 15 minutos. Carlos Eduardo ganhou na direita e cruzou na cabeça de Aylon, que resvalou na bola e ela sobrou para Michael, mas na hora da finalização o goleiro César chegou primeiro. Aos 21 minutos outra oportunidade. Aylon chegou pela esquerda, rolou para Elyeser, que bateu forte para outra boa defesa do arqueiro do Londrina.

Mesmo com um jogo aberto, as duas equipes tiveram dificuldades na criação de jogadas e pararam nas defesas rivais e o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

A segunda etapa começou com o Goiás tentando buscar o primeiro gol da partida, mas quem abriu o placar foi o Londrina. Aos 7 minutos, Artur puxou contra-ataque e deixou Negueba na cara de Marcelo Rangel, o meia driblou o goleiro e devolveu para Artur só mandar para o fundo das redes.

Com maior posse de bola e atrás no placar, o Goiás partiu para cima. Aos 14 minutos, Carlos Eduardo dominou no peito, levou para o meio e da entrada da área bateu, para a defesa de César. Mas foi o Londrina que marcou. Aos 17 minutos, Rômulo tocou para Carlos Henrique, que invadiu a área e bateu no canto esquerdo de Marcelo Rangel, para fazer o segundo gol.

O Goiás não desistiu e continuou tentando, mas sem muita efetividade no ataque. Aos 26 minutos, Carlos Eduardo travou com o zagueiro, ganhou a bola e bateu no canto esquerdo de César, mas a bola foi para fora. Explorando os contra ataques, o Londrina teve a última grande chance do jogo e quase ampliou aos 37 minutos, com Artur, que invadiu a área e bateu cruzado, a bola passou raspando a trave.

A derrota deixa a situação do Goiás complicada na Série B, já que o time caiu para a 12º colocação, com 43 pontos e está a três pontos da zona do rebaixamento. Para se recuperar e se distanciar do Z4, o esmeraldino volta a campo no próximo sábado (11), às 17h30, no Serra Dourada, contra o Ceará.

Ficha Técnica: Londrina x Goiás

Local: Estádio do Café, Londrina.

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (Fifa/SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

Gols: Artur aos 7’ do 2º tempo e Carlos Henrique aos 17’ do 2º tempo

Cartão Vermelho: Fábio Sanches.

Público pagante: 1.290

Renda: R$ 21.554,00

Londrina: Cesar; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva, Ayrton; Romulo, Bidía, Jardel (Marcinho), Negueba; Artur, Carlos Henrique (Alisson Safira). Técnico: Cláudio Tencati

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves, Carlinhos; Victor Bolt (Thalles), Elyeser, Léo Sena; Michael (Nathan), Carlos Eduardo, Aylon (Júnior Viçosa). Técnico: Hélio dos Anjos