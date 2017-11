Casa projetada por Oscar Niemeyer na década de 1950 sedia mostra de decoração em Anápolis

Famoso por desenhar curvas no concreto armado, po maior ícone da arquitetura brasileira é um dos homenageados da 1ª Mostra Kzulo de Arquitetura, Design e Paisagismo que começa hoje em Anápolis. O projeto da casa que recebe o evento é de Oscar Niemeyer. A estrutura do local foi desenhada por ele na década de 50 como um resente ao amigo e então prefeito da cidade, Anapolino de Faria. Agora, restaurada e dividida em 30 ambientes, a casa sedia a exposição, em cartaz até dia 10 de dezembro. Ao todo, são 53 profissionais, entre arquitetos, designers e paisagistas.

Segundo o produtor da Kzulo, Rafael Miranda, a proposta da mostra é recontar, por meio de especificidades dos ambientes, algumas das experiências da família Faria, que se confundem com a história de Anápolis. Além da amizade entre Anapolino, Niemeyer e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele explica que a casa passou por um processo minucioso de restauração e revitalização. Nos espaços nos quais não havia nada construído foram instalados pontos gastronômicos.

“Nossa maior preocupação foi escolher profissionais que entendessem a importância de respeitar a história da casa. Todos os projetos passaram por uma avaliação rigorosa que levou em conta, principalmente, o estilo de Niemeyer. Decidimos ainda que todas as melhorias feitas no local serão mantidas depois da mostra. Só vamos retirar o mobiliário e a iluminação decorativa”, comenta Rafael.

Procurando ser fiel aos acontecimentos, os organizadores contaram com a ajuda da filha de Anapolino, Renata de Faria. As referências podem ser vistas, inclusive, nos nomes de alguns espaços como o Quarto do Presidente JK, assinado por Isabelle Homsi e Flávio Matsui; a Piscina Niemeyer, que leva o nome de Tatiana Rust e a Bilheteria Mirante Kubitschek, projetada por Gustavo Henrique e Renan Lemes. Uma das varandas é assinada por Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto do projetor de Brasília.

Tendências

Quem visitar o espaço vai ficar por dentro de tendências como a integração dos ambientes. “Se pensarmos que um projeto da década de 50 já trazia ambientes divididos apenas por uma estante fica impossível não admirar Oscar. As portas de vidro que se abrem para duas varandas são muito atuais. Quanto ao mobiliário, por exemplo, a estante de jacarandá vazada cujas prateleiras se movem tanto para baixo quanto para cima caberia perfeitamente em projetos de hoje”, explica a arquiteta e urbanista Fabíola Naoum.

Ao lado de Wilker Godoi, ela assina a Sala de Música e fez questão de manter o piso, uma parede de azulejos portugueses e um banco de Sérgio Rodrigues – designer responsável por quase todo o mobiliário da casa original. Para compor o ambiente, a dupla usou outros móveis antigos e algumas peças contemporâneas que fazem referência aos anos 60.

A estante vazada também aparece no Banheiro do Casal, ambiente assinado pelos arquitetos Letícia de Faria e Filipe Lemos. No espaço, a dupla optou por um mobiliário que lembrasse a obra de Sergio Rodrigues e fez questão de manter os azulejos pretos em uma das paredes – decisão do próprio Niemeyer.

“Também mantivemos o piso de mármore, mas modernizamos o ambiente com uma peça branca na bancada”, conta Letícia. A mostra conta ainda com um acervo valioso mantido pela organização, com painéis do modernista Paulo Werneck e da artista plástica Gilda Reis Neto, além de um dos carros oficiais de Juscelino Kubitscheck – que veio da Alemanha especialmente para a pré-campanha presidencial.

1ª Mostra Kzulo de Arquitetura, Design de Interiores e Paisagismo de Anápolis

Data: De hoje até 10 de dezembro

Visitação: De terça a sexta, das 16 às 22 horas. Aos sábados, domingos e feriados, das 12 às 22 horas

Local: Antiga casa de Anapolino de Faria – Rua Doná Sandita, n° 55, Setor Central, Anápolis

Valores: R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia-entrada)

Mais informações: www.kzulo.com