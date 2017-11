Aparecida recebe o projeto Caravana do Esportes e Caravana das Artes

O prefeito Gustavo Mendanha, juntamente com o secretario de Educação e Cultura, Rodrigo Caldas participaram nesta segunda-feira, 06 da cerminônia de abertura da Caravana do Esporte e das Artes, no setor Jardim Tiradentes. O evento, que é realizado pela primeira vez em Aparecida, acontece entre os dias 07 e 09 de novembro.

O projeto da Caravana visa levar atividades esportivas e artísticas a municípios escolhidos em conjunto com o UNICEF, com a bandeira da educação nas escolas. A missão é de garantir os direitos das crianças e adolescentes à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Mais de três mil crianças da rede municipal de educação irão participar de diversas atividades esportivas e artitisticas. No campo de Futebol do setor Jardim Tiradentes será montado a Arena Caravana com 8 miniestações esportivas, 2 tendas de linguagens artísticas e a tenda do Cinema Disney Caravana. Na Escola Municipal da Paz, no Jardim Florença serão ministradas oficinas de capacitação de professores e de literatura para adolescentes.

A Caravana também promove gratuitamente à comunidade sessões noturnas do Cinema Disney, a partir das 19h30, na quarta (8) e na quinta (9), e o SHOW DA CARAVANA, na noite de terça (7), e momento de encontro com a comunidade, na maior tenda dos projetos, com participação de atletas e artistas convidados.

O evento acontece com o apoio da prefeitura de Aparecida, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura.