Região do Jardim Dom Bosco recebe 5ª edição do Prefeitura em Ação

Em uma edição especial, focada no meio ambiente, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, deu o ponta pé inicial nesta segunda-feira, 6, aos trabalhos da 5ª edição Prefeitura em Ação. A abertura do evento que foi realizada na Rua R20, Qd. 20, Lt. 03, Jardim Dom Bosco 2 e abrangerá também os bairros Alto Paraíso, Vila Delfiori, Vila Romana e Jardim Imalaia, região próxima a Serra das Areias.

“Estamos vivenciando uma crise hídrica e nada melhor do que focar nosso trabalho na preservação do meio ambiente, por isso essa região foi escolhida, pois está próxima a Serra das Areias, onde durante toda semana realizaremos, alem das ações das outras edições, ações voltadas também a preservação ambiental. Mais uma vez conto com todos vocês”, salientou o Prefeito Gustavo Mendanha.

Com a edição especial voltada para o meio Ambiente, uma programação especial foi montada para essa semana, com a restauração das fontes de água com reflorestamento ambiental a partir do plantio de vegetação típica do cerrado e o fechamento do acesso às áreas de preservação. Além disso, serão realizadas ainda a inauguracão do Horto Florestal – Aparecida Verde I no bairro Jardim Alto Paraíso, a inauguração da sala de monitoramento do sistema de vigilância da Serra da Areias, a sinalização da zona de preservação, atividades de educação ambiental nos bairros, recuperação de nascentes e plantio de árvores.

E como nas outras edições, os bairros receberão durante toda semana equipes de limpeza e infraestrutura para realizar varrição das ruas, roçagem de áreas e vias, pintura de meio fio, poda de árvores, revitalização de sinalização, iluminação, tapa buraco e recapeamento. E nos dias 10 e 11, sexta e sábado, os moradores da região serão beneficiados diretamente com dezenas de serviços gratuitos.

“Teremos serviços como emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho; atendimento jurídico; cadastro no programa Bolsa Família; DPVAT; encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do Sine; emissão do cartão e passaporte do idoso e da pessoa com deficiência; emissão de alvará simplificado, uso de solo e cartão SUS; escova e corte de cabelo; distribuição de mudas e fotos 3×4. E para as crianças a distribuição de algodão-doce e pipoca, além do pula-pula e show regionais a noite”, enfatizou o secretário de Governo e vice-prefeito, Veter Martins, responsável pela realização do evento.

Na área da saúde serão oferecidos aos moradores da região atendimentos em oftalmologia, ultrassonografia, odontologia, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, vacinação (doses de rotina, calendário adulto e infantil), testes rápidos de HIV e Hepatites, abordagem básica do fumante (teste de intoxicação), além de orientações sobre dengue e vigilância sanitária.

Como morador da região, o vereador e Presidente da Câmara, Vilmar Mariano (PMDB) agradeceu a realização do mutirão. “É muito bom para a região receber esses serviços do poder público e também é muito importante que o chefe do executivo esteja presente nos bairros, para conversar e atender os anseios da população. Essa aproximação ajuda na construção de uma cidade melhor. Nós da Câmara de vereadores, estaremos mais uma vez a disposição”, disse o parlamentar, acompanhado dos vereadores, Gilsão meu Povo (PMDB), Lelis Pereira (DEM) e Mazinho do Madre Germana (SD)

Visitas – Após dar o start nas atividades de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Trânsito o prefeito Gustavo Mendanha e sua comitiva visitaram as casas dos Quilombolas, onde foram recebidos pela prasidente da Associaçao, Maria Lucia, o Cmeis e UBS da Vila Delfiori e a Escola Municipal Serra das Areias. “Durante toda semana visitarei comerciantes, lideranças dos bairros, Igrejas, para ouvir as demandas e tentar solucionar todas elas. Quero estar sempre perto da população”, finalizou o prefeito.

Presenças – Participaram da solenidade de abertura oficial do 5º Prefeitura em Ação os secretários Afonso Boaventura (Casa Civil), Adriano Montovani (Trabalho), Max Menezes (Desenvolvimento Urbano), Rodrigo Caldas (Educação e Cultura) e Mário Vilela (Infraestrutura), os secretários executivos do Governo, Hélio Bom Sucesso e da Cultura Avelino Marinho. Além de diretores, colaboradores e demais servidores do município e moradores da região.