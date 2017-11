Orquestra Jovem de Goiás no Teatro Sesi

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, sob a regência do maestro Leonardo Caire. A pianista Helena Vilela (foto), 8 anos, é a convidada para participação especial. No repertório peças clássicas de Haydn, Bizet, Kabalevsky e Carlos Chavez. Fundada em 2001, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás oferece a jovens e adolescentes a oportunidade de se profissionalizar por meio do contato direto com o universo da música sinfônica. Ingressos: dois quilos de alimentos não perecíveis ou um livro literário. Av. João Leite, Setor Santa Genoveva.

Relacionado