Novo filme da trilogia 50 Tons de Cinza ganha trailer misterioso e cenas quentes

Ainda faltam quatro meses para chegar as salas dos cinemas, mas o trailer de “Cinquenta Tons de Liberdade”, que foi liberado nesta segunda-feira (6), já está causando na internet. O vídeo trouxe cenas do casal Anastasia e Christian Grey se casando e, como não poderia faltar, os momentos picantes no famoso quarto vermelho.

No terceiro filme da trilogia 50 Tons de Cinza, Anastasia, vivida pela atriz Dakota Johnson, está mais próxima do mundo do marido milionário e vai precisar aprender a conviver seu impulso dominador. Além disso, um passado assustador vai atrapalhar o clima de lua de mel do casal.

O projeto inspirado no último livro da exitosa trilogia de EL James, vai estrear no dia 9 de fevereiro de 2018 e encerra o drama polêmico e sensual que vem causando euforia entre os fãs.