Jovem que matou adolescente responderá por feminicídio; casos quase dobram neste ano em Goiás

Ao todo, 25 casos de feminicídio já foram registrados em Goiás até outubro de 2017, quase o dobro do computado no mesmo período do ano passado. Os assassinatos contra mulheres somaram 14 ocorrências em 2016, um crescimento de 78,5%.

A morte da estudante Raphaella Novinski, de 16 anos, na manhã desta segunda-feira (6), em Alexânia, engrossa a estatística da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). O cálculo agora sobe para 26 assassinatos. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, 17 casos foram computados no Estado.

Assassinar mulheres por motivos de gênero passou a ser considerado crime hediondo em março de 2015, após lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Foi assim que a delegada Rafaela Azzi, responsável pela investigação da morte de Raphaella, identificou o crime cometido por Misael Pereira Olair, de 19 anos.

O jovem, encapuzado e armado, invadiu o Colégio Estadual 13 de Maio, procurou pela garota entre as salas e ao encontrá-la, sem falar nada, disparou 11 vezes contra o rosto da vítima. “Inicialmente, foi homicídio qualificado, mas depois da oitiva se vê que se trata de uma situação de gênero, por visualizar a mulher como propriedade, ceifou a vida dela, atirou no rosto de uma menina que não quis se relacionar. Vê a desqualificação da mulher”, explicou a delegada.

Misael já havia sido rejeitado por Raphaella no passado, fato que ele não aceitava. Segundo a investigadora, ele afirmou em depoimento que “sentia ódio” da vítima e que, por isso, resolveu comprar uma arma e matá-la.

Crime hediondo

Em entrevista ao POPULAR, a delegada titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia (Deam), Ana Elisa, também comentou a morte de Rapahaella, que chocou a cidade de Alexânia. “Esse crime é um reflexo do que nós temos vivenciado todos os dias na apuração de crimes contra mulheres. Infelizmente existem homens que não toleram a negativa ou um relacionamento desfeito. Esse rapaz me parece que tentou um relacionamento e ao não conseguir, por ódio, matou a jovem”, disse.

Ela lembra que o tipo do crime (feminicídio) é hediondo. “Eu tento evitar o termo crime passional, porque ninguém mata por amor. Crimes tão violentos vêm de ódio. Foi contra uma mulher e acredito que ele deve ser punido duramente pelo que dispõe a legislação penal vigente. A figura do feminicídio é um resgate da luta das mulheres”, afirmou. “Nós sabemos que sempre existiu o feminicídio. Homens que matam suas parceiras pelo simples fato deles serem mulheres. Mas essa tipificação foi alterada por Lei”, complementou.

O que diz a Lei

Considera-se que o assassinato ocorreu em razão do gênero da vítima quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher. A pena prevista para homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos.

Pela Lei há ainda o aumento da pena em 1/3 se o crime ocorrer:

– durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto;

– contra menor de 14 anos, maior de 60 ou pessoa com deficiência;

– na presença de descendente ou ascendente da vítima.

Quem é condenado por crime hediondo tem de cumprir um período maior da pena no regime fechado para pedir a progressão a outro regime de cumprimento de pena (semiaberto ou aberto). É exigido ainda o cumprimento de, no mínimo, 2/5 do total da pena aplicada se o apenado for primário; e de 3/5, se reincidente.