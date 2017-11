Gustavo Mendanha recebe título por destaque em gestão ambiental

O prefeito Gustavo Mendanha recebeu nesta segunda-feira, 6, das mãos do presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma Nacional) Rogério Menezes, o título de reconhecimento em gestão ambiental no Brasil. Gustavo é o primeiro prefeito brasileiro a receber o reconhecimento no país. A Anamma Nacional vai premiar, anualmente, um município por estado, desta forma apenas 26 cidades receberão o título.

“Aparecida é uma dos municípios que mais cresce no país e nós temos procurado crescer de uma forma sustentável, cuidando do meio ambiente, das nossas nascentes, e do nosso principal patrimônio natural que é a Serra das Areias. Estou muito feliz por nossas conquistas e por todas as atividades que vamos realizar ao longo da semana com esta 5ª edição do Prefeitura em Ação especial Meio Ambiente”, destacou Gustavo Mendanha.

Para o presidente da Anamma Nacional Rogério Menezes, Aparecida tem se destacado na gestão ambiental por diversos fatores. “A cidade tem criado uma fiscalização ambiental sólida e bem estruturada com uma frota completa e atualizada e central de videomonitoramento para acompanhar a Serra das Areias, responsável pelo abastecimento de água de parte da cidade”, ressaltou o presidente que avalia positivamente o empenho da gestão do prefeito Gustavo Mendanha e do secretário do Meio Ambiente Ezízio Barbosa.

Rogério Menezes revelou ainda que os títulos de reconhecimento serão dados levando em consideração os projetos que mais se destacarem como forma de estimular os prefeitos a apoiarem cada vez mais seus gestores ambientais, além disso outros municípios poderão usar como referência as experiências bem sucedidas das cidades homenageadas.

Para vice-prefeito e secretário de Governo Veter Martins, o título é motivo de muito orgulho. “É muito bom fazer parte de um governo ativo que conseguiu se destacar ao longo de 11 meses investindo em obras, saúde, educação, mas também se preocupa com o meio ambiente e com as futuras gerações”, ressaltou Veter.

Durante o evento, o secretário Ezízio Barbosa inaugurou ainda a 1ª Base de fiscalização e sede do Conselho gestor da área de proteção Ambiental Serra das Areias. “A base possui câmeras de vigilância com alcance de 5km e infravermelho e a base de videomonitoramento funcionará na Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida, ou seja, de lá nós vamos vigiar e fiscalizar a Serra das Areias e, consequentemente, teremos um resultado positivo”, enfatizou o secretário.

A cerimônia fez parte do cronograma de atividades do Prefeitura em Ação Especial Meio Ambiente, que será realizada durante o período de 6 a 11 de novembro. Durante o evento, o prefeito Gustavo Mendanha e o secretário de Meio Ambiente Ezízio Barbosa entregaram à Coordenação de Fiscalização uma Camioneta que será utilizada para ações ambientais na área de preservação da Serra das Areias e autorizaram o início da sinalização da zona de preservação e dos serviços de Educação Ambiental destinada a população aos moradores da serra e dos bairros circunvizinhos.

Participaram da cerimônia a primeira-dama e secretária de Assistência Social Mayara Mendanha, o procurador geral do município Fábio Camargo e os secretários Afonso Boaventura (Casa Civil), Adriano Montovani (Trabalho), Ozair José (Desenvolvimento Econômico), Jório Rios (Administração) e Cleomar Rocha (Ciência, Tecnologia e Inovação), Gefferson Aragão (Esporte e Juventude), Raul Coutinho (Regulação Urbana) e Tarcísio Francisco (AparecidaPrev). A primeira-dama de Goiânia Dona Iris de Araújo e os vereadores Hilário Giacomet (PSB), Nascimento (DEM), Rosildo (PP), Araújo (PPS), Vilmar Mariano (PMDB), Isaac Martins (PR), Erivelton (PSDC), Lélis (DEM) e William Panda (PC do B).