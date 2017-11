Resultado de pesquisa pelo Instituto SONDAGE mostra que chapa 1 segue na liderança

O resultado de pesquisa das eleições para o CRCGO publicado esta manhã, (06) pelo Instituto Sondage, mostra que a Chapa 1 Segue na liderança com 27,5% na frente do segundo colocado. O objetivo da pesquisa foi identificar a imagem de satisfação das chapas registradas no Conselho.

A chapa 1 segue em liderança com 51.1% dos votos, a chapa 2 logo em seguida com 23.6% e a chapa 3 com 23.3%. Os dados foram coletados entre os dias 27 e 31 de Outubro.