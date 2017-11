Presos explodem muro e fogem de prisão em Palmas; 13 já foram capturados

Vinte e dois encarcerados na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas (TO) fugiram após explodirem, com bombas de dinamite, parte do muro que cerca a unidade prisional. Conforme a Polícia Militar (PM), dez deles foram pegos ainda no momento de fuga; três foram detidos já no centro de Palmas.

Uniram forças às buscas a Polícia Civil e Guarda Metropolitana. Na madrugada desta segunda-feira (6), um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública fez rondas no matagal que fica próximo à CPP. Nove detentos continuam à solta.

As recomendações da PM é que a atenção dos cidadãos seja redobrada e quem mora na região de chácaras, próximo à CPP, que se mantenha dentro de casa.

No início do ano, o Ministério Público denunciou que o presídio tinha lotação de 145%. Quase 700 pessoas eram abrigadas no local, com capacidade para 260.

A superlotação das unidades prisionais do Estado e a não convocação de concursados para tomar posse e reforçar a segurança das unidades foram alguns dos motivos apontados pela ex-secretaria de Cidadania e Justiça do Estado, Gleidy Braga, para entregar o cargo.