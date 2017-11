Para que Saneago agilize construção do “Linhão”, prefeito vai ao Ministério das Cidades

Gustavo Mendanha esteve, nesta quarta-feira (1º/11), com secretário nacional de Saneamento,

Henrique Pires. Ele também passou pelos ministérios da Cultura e Integração Nacional, além de

reunir-se com deputados federais de Goiás para articular liberação de emendas parlamentares

O fornecimento de água à população de Aparecida e a resolução da crise hídrica que afeta a Região

Metropolitana são de responsabilidade da Saneago – Saneamento de Goiás S/A. Ainda assim, o

prefeito Gustavo Mendanha deu mais um passo na tentativa de colaborar com a estatal goiana, que

não tem conseguido garantir o abastecimento de água a todos os moradores do município. Nesta

quarta-feira (1º de novembro) ele esteve no Ministério das Cidades, em Brasília (DF), para agilizar

toda a parte que cabe à prefeitura a fim de que o governo federal libere recursos para o Estado – por

meio de um empréstimo – para construção do “Linhão”, que conectará o Sistema Produtor Mauro

Borges, em Goiânia, à Região Leste de Aparecida.

Gustavo, que estava acompanhado pela secretária municipal de Projetos e Captação de Recursos,

Valéria Pettersen, foi recebido pelo secretário nacional de Saneamento, Henrique Pires. “Já estamos

olhando lá na frente, trabalhando para minimizar os problemas futuros. O ‘Linhão’, por razões

óbvias, não vai ser construído de forma a resolver, ainda este ano, os problemas de falta de água em

Aparecida. Mas o fato é que as obras precisam começar o quanto antes”, enfatizou o prefeito.

Além do Ministério das Cidades, Gustavo, que estava em Brasília desde a última terça-feira (31 de

outubro), também passou pelo Ministério da Integração Nacional e pelo da Cultura. Em pauta,

viabilização de projetos, liberação de recursos e agilização de pendências burocráticas, como

pedidos para prorrogação de prazos para conclusão de obras com verba federal. Ele também manteve

reuniões com deputados da bancada federal de Goiás (leia abaixo) e encerrou a agenda de

compromissos na Embaixada de Israel, onde almoçou com o diplomata Yossi Shelley.

No Ministério da Integração Nacional, Gustavo foi ao encontro do secretário nacional de Proteção e

Defesa Civil, coronel Renato Newton Ramlow. Se, por um lado, a falta de chuvas e a forte estiagem

preocupam o poder público por conta do fornecimento de água aos moradores de Aparecida, por

outro, a chegada delas pode ser sinônimo de outros tipos de problemas. De olho nisso é que o

prefeito, mais uma vez, cobrou celeridade do secretário e dos técnicos do ministério quanto à

liberação de parcela no valor de R$ 12,6 milhões para obras de contenção e prevenção de erosões.

No Ministério da Cultura, onde o prefeito esteve ainda na tarde de terça-feira, a reunião ocorreu na

Secretaria de Infraestrutura Cultural diretamente com o titular, Alfredo Bertini, e com o diretor do

Departamento de Obras e Gestão de Equipamentos Culturais, Paulo Cid. “Queremos dar mais

celeridade às futuras obras que serão edificadas em Aparecida com recursos deste ministério”,

explicou Gustavo sobre o motivo da audiência nesta Pasta. Ele pleiteia, por exemplo, mais quatro

Centro de Artes e Esportes Unificados (popularmente conhecida como “Praça CEU”; atualmente

existem duas, uma na Cidade Vera Cruz e outra no Parque Flamboyant). Gustavo estava com o

secretário-executivo de Cultura, Avelino Marinho, e com o diretor de Cultura da prefeitura,

Redelson Thomaz.

Agenda com parlamentares

A viagem do prefeito à Brasília incluiu também uma série de reuniões com parlamentares de Goiás.

Gustavo encontrou-se com os deputados federais Thiago Peixoto (PSD), Flávia Morais (PDT),

Delegado Waldir (PR), Pedro Chaves (PMDB), Heuler Cruvinel (PSD) e Rubens Otoni (PT).

Com Otoni, Gustavo garantiu recursos para viabilizar projeto de um centro cultural e para

construção de praças. Já Thiago Peixoto assegurou R$ 1 milhão em emendas para a Saúde. Ao

deputado Delegado Waldir, foram solicitadas verbas para ampliação do sistema de

videomonitoramento. O peemedebista Pedro Chaves firmou o compromisso com o prefeito de

articular recursos para reforma de praças e construção de quadras de esporte. Aos demais, foi

demandado apoio para investimentos em infraestrutura tecnológica.