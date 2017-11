Mostra de cinema, rock, sertanejo e de rap estão entre as próximas atividades culturais de Goiânia

Goiânia terá uma semana bastante eclética na área cultural. De shows sertanejo e de rock, passando por exposição de artes, a mostra de cinema, haverá de tudo um pouco. O calendário começa com a Semana da Música Basileu França, que será encerrada com apresentação da Banda Pequi. Formada depois das mortes de seus parceiros, a dupla Milionário & Marciano apresenta amanhã o show da turnê Lendas, que relembra os grandes sucessos da carreira de ambos. O sábado marcará a abertura de mais uma mostra do FestCine Goiânia. É o Morce-Go Vermelho – Goiás Horror Film Festival, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. Já no Martim Cererê, também no sábado, haverá batalha de rimas com grupos de rap e hip hop.

Dois anos de Complexo

Em comemoração aos dois anos de atividades de continuidade, o Complexo Estúdio e Pub promove uma programação especial a partir de quarta-feira, às 19 horas, numa parceria entre música e arte urbana. Os artistas visuais Renato Reno, Itty, Mateus Dutra, Dojla e André Morbeck realizam interferências visuais nas paredes do espaço e o músico Esdras Nogueira (foto) realiza uma noite dedicada ao jazz instrumental. Entrada gratuita para o espaço externo – o show custa R$ 10 e é preciso adquirir a pulseira na entrada ou caixa durante o evento. Rua 7, nª 485, sala 1, Centro. Mais informações: 98314-8888.

Semana de música

Tem início hoje, a prossegue até quinta-feira, a 15ª Semana da Música Basileu França, cujas atividades serão desenvolvidas no próprio Itego em Artes Basileu França. Durante a semana, haverá master classes, oficinas, shows e concertos. Hoje, na abertura, às 20 horas, no teatro da escola, será apresentado recital de árias de ópera. No encerramento, quinta-feira, às 20 horas, também no teatro, quem se apresenta é a Banda Pequi. Mais informações pelo e-mail semanadamusica@outlook.com ou telefone 3201-4047. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário.

Recital de piano

Professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, o pianista Everson Bastos apresenta, a partir das 20 horas, no Centro Cultural da UFG, recital que homenageará Gilson Peranzzetta, pianista, compositor e arranjador carioca, que atuou ao lado de vários artistas da MPB, entre eles Ivan Lins, Gonzaguinha, Djavan e Edu Lobo. Na noite, Everson apresentará composições e arranjos autorais, que inclui incluindo choro, baião e frevo, além roupagens modernas sobre canções famosas como Ponteio (Edu Lobo e Capinan) e Asa Branca (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira). O recital é uma produção de Everson Bastos e Ivana Bontempo Escola de Música. A entrada é franca. Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

Orquestra Jovem

Dentro do projeto Terça o Teatro, a Orquestra Jovem Pedro Ludovico Teixeira apresenta-se, a partir das 20 horas, no palco do Teatro Sesi. Sob regência do maestro Leonardo Caire, e tendo como solista no piano Helena Viela Carrijo, a orquestra vai executar obras de Hayadn, Bizet e Kabalesvsky. O ingresso é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis ou um livro literário em bom estado de conservação. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0810.

Vernissage

A artista plástica Hortência Moreira inaugura, às 15 horas, na Vila Cultural Cora Coralina, a exposição Entre Lugares, que fica em cartaz até o dia 15, na Sala Antônio Poteiro. Goianiense, Helena é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Goiás, com mestrado em Cultura Visual pela UFG. Já participou de coletivas de pintura e desenho em várias galerias. Rua 3, esquina com Rua 23, Centro.

Milionário & Marciano

A noite é de sertanejo na vila Mix Goiânia. A dupla Milionário & Marciano (foto), que viaja o País com a turnê Lendas sobe ao palco da casa a partir das 22 horas. Trata-se de projeto criado pela dupla Fernando & Sorocaba e, na noite, os dois veteranos do mundo sertanejo vão apresentar canções como Ainda Ontem Chorei de Saudade, Vontade Dividida, Aline, Estrada da Vida, Seu Amor Ainda É TudoM e Estrada da Vida. Av. 136, nº 960, Ed. Executive Tower, Setor Marista. Informações. 3954-6633.

Noite do rap

Com a proposta de levar o rap e o hip hop para as noites do Centro Cultural Martim Cererê, diferentes grupos e rappers invadem o espaço para batalha de rimas nos dois teatros que integram o local. Haverá ainda flashs tattoos, exposições de arte urbana e uma extensa praça de alimentação. A intenção é promover uma ode ao hip hop regional. O singressos custam R$ 10 e os portões serão abertos às 18 horas. Rua 94-A, Setor Sul. Mais informações: 3201-4688.

Cinema terror

O Morce-Go Vermelho – Goiás Horror Film Festival exibe três longas-metragens de destaque na programação do FestCine 2017, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. O objetivo é estimular e promover produções goianas do gênero de suspense e horror. A programação começa no sábado e vai até a próxima semana. Os filmes exibidos são: Mar Negro, de Rodrigo Aragão; 13 Histórias Estranhas, de diretores de várias regiões do País; e Condado Macabro, de André de Campos Mello e Marcos DeBrito. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 18 anos. Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Mais informações: 3524-2542.

Noite musical

A cantora, compositora e artista visual Luiza Lian integra a mais nova geração de artistas da cena independente paulistana e se apresenta no Cafofo Estúdio. No seu modo característico de cantar, Luiza se aproxima da música negra americana, com referências que vão do jazz de Billie Holiday ao soul e ao hip hop de Lauryn Hill, construindo um universo musical rico e multifacetado. O conteúdo de suas letras, com forte teor autobiográfico, abordam temas como sexualidade e espiritualidade, e traduzem um vínculo com a sua produção como artista visual. A noite musical contará com os DJs Bia Perini e Bruno Abdala. COm ingresso a R$ 15, a casa será aberta às 18 horas. Rua 121, nº 126, Setor Sul.