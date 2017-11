Jovem que matou estudante de 16 anos com tiros no rosto arquitetou o crime por um ano

Misael Pereira Olair, de 19 anos, teria premeditado a morte da estudante Raphaella Novinski, de 16 anos. A afirmação é da delegada Rafaela Azzi, responsável pelo caso, que diz, ainda, que o suspeito já tinha sido rejeitado pela adolescente, o que motivou o crime.

O rapaz pulou o muro do Colégio Estadual 13 de Maio, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (6). Com uma máscara e armado ele procurou a vítima entre as salas e, quando encontrou, disparou 11 vezes contra o rosto da adolescente.

A investigadora explicou que ambos moravam no mesmo bairro e se conheciam de vista. Misael então adicionou a garota nas redes sociais e tentou se aproximar de Raphaella, mas ela recusou as investidas.

“Eles moravam no mesmo bairro. Ela era conhecida de vista, então, ele a adicionou no Facebook, tentou se aproximar, mas ela recusou. A cada recusa, ele tinha mais raiva, então o amor se tornou ódio e há um ano ele premeditou matá-la. Foi o tempo para juntar R$ 2,3 mil para comprar revólver e munição”, relatou a delegada ao site G1.

Segundo a investigadora, Misael afirmou que “sentia ódio” da vítima e que, por isso, resolveu comprar uma arma e matá-la. “A partir do depoimento dele entendemos que ele tentou namorar com ela, mas foi rejeitado. Por conta disto, resolveu comprar uma arma, adentrar na escola onde ela estava e ceifar a vida dela”, disse.

O rapaz já prestou depoimento e foi encaminhado para a unidade prisional do município. De acordo com Rafaela Azzi, ele irá responder crime de feminicídio. “Inicialmente, foi homicídio qualificado, mas depois da oitiva se vê que se trata de uma situação de gênero, por visualizar a mulher como propriedade, ceifou a vida dela, atirou no rosto de uma menina que não quis se relacionar. Vê a desqualificação da mulher”, explicou Rafaela.

O autor dos disparos, em depoimento, relatou que não se arrepende do ato. Ainda conforme a delegada, o suspeito afirmou que pretendia se matar após o crime. “No final do interrogatório, ele deu uma risada e disse: ‘vou contar, eu ia dar cabo na minha vida com uma mistura de chumbinho que vi como era feito na rede social’. Ia tomar o veneno e efetuar um disparo, porque não queria sobreviver”, disse a delegada.