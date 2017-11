Aparecida de Goiânia registra quatro mortes na noite de domingo

Quatro pessoas foram mortas a tiros em Aparecida de Goiânia, na noite deste domingo (5). Segundo a Polícia Civil, um duplo homicídio foi registrado no Setor Santa Luzia. As duas vítimas estavam em um bar, onde uma delas trabalhava. Quando o bar fechou, eles atravessaram a rua para ficar conversando na calçada. Testemunhas disseram para a polícia que os suspeitos do crime estavam em um carro preto e atiraram contra as vítimas de 21 e 39 anos.

Na Vila Delfiori, um adolescente de 14 anos foi morto com vários tiros. A polícia informou que não há testemunhas do crime. Vizinhos teriam ouvido os disparos e quando viram, o rapaz estava morto na rua.

No Setor Colina Azul, um homem de 51 anos estava chegando em casa quando foi perseguido pelos autores que estavam em uma moto. Ele correu para a casa de um vizinho, e foi morto no quintal. Ainda de acordo com a polícia, após levantamentos iniciais, não há indícios de relação entre os crimes.