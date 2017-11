5ª edição do Aparecida em Ação inicia nesta segunda-feira, 6

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, dará início nesta segunda-feira, 6, às 8h, a 5ª edição Prefeitura em Ação. A abertura do evento será realizada na Rua R20, Qd. 20, Lt. 03, Jardim Dom Bosco 2. Esta edição focará na preservação do meio ambiente e abrangerá os bairros Alto Paraíso, Jardim Dom Bosco 2, Vila Delfiori, Vila Romana e Jardim Himalaia, região próxima a Serra das Areias.

Durante a semana, os bairros receberão equipes de limpeza e infraestrutura para realizar varrição das ruas, roçagem de áreas e vias, pintura de meio fio, poda de árvores, revitalização de sinalização, iluminação, tapa buraco e recapeamento. Os moradores da região serão beneficiados diretamente com dezenas de serviços gratuitos no dia 10 (sexta-feira, das 8h às 17h) e 11 de novembro (sábado, das 8h às 15h).

Em meio a crise hídrica, a edição especial com foco no Meio Ambiente visa restaurar as fontes de água com reflorestamento ambiental a partir do plantio de vegetação típica do cerrado e o fechamento do acesso às áreas de preservação estão entre os focos da Secretaria de Meio Ambiente (Semma). Uma área de 12 alqueires no Comendador Walmor, por exemplo, é uma das áreas que será reflorestada.

Atendimentos

Nesta edição, a população contará com os seguintes serviços: emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho; atendimento jurídico; cadastro no programa Bolsa Família; DPVAT; encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do Sine; emissão do cartão e passaporte do idoso e da pessoa com deficiência; emissão de alvará simplificado, uso de solo e cartão SUS; escova e corte de cabelo; distribuição de mudas e fotos 3×4. Haverá ainda a distribuição de algodão-doce e pipoca, pula-pula e show regionais a noite.

Saúde

A Secretaria de Saúde vai oferecer aos moradores da região atendimentos em oftalmologia, ultrassonografia, odontologia, aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, vacinação (doses de rotina, calendário adulto e infantil), testes rápidos de HIV e Hepatites, abordagem básica do fumante (teste de intoxicação), além de orientações sobre dengue e vigilância sanitária.