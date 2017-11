Veter Martins participa de formatura de novos agentes da Polícia Civil

O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, Veter Martins, prestigiou na manhã desta terça-feira, 31, a formatura de 400 policiais civis, representando o prefeito Gustavo Mendanha que cumpre agenda em Brasília. A cerimônia foi realizada no Centro de Cultura, Esporte e Lazer da Advocacia de Goiás (Cel da OAB).

Na solenidade, Veter Martins destacou a importância do trabalho dos policiais civis e espera que Aparecida seja beneficiada na distribuição dos agentes públicos. “Queremos e esperamos que na distribuição desses policiais civis o delegado geral da Polícia Civil Álvaro Cássio obedeça a proporcionalidade da população e envie agentes para Aparecida equiparando um equívoco do passado onde municípios como Anápolis tem mais policiais civis, agentes, escrivães do que Aparecida mesmo com quase 200 mil habitantes a menos”, ressaltou o vice-prefeito.

Durante a solenidade, o vice-governador José Eliton anunciou a criação de duas Delegacias Especializadas em Atendimento a Pessoas com Deficiência e ao Idoso em Aparecida. Além disso, novas Delegacias Estaduais de Repreensão a crimes rurais e cibernéticos também serão criadas.

Na oportunidade, José Eliton anunciou um novo concurso para 100 delegados e 550 agentes e escrivães da Polícia Civil e lançou o Programa Goiás Limpo, que tem como objetivo dar incentivo financeiro à Polícia Civil. “Bens e valores apreendidos, em ações contra organizações criminosas e lavagem de dinheiro, serão investidos no aprimoramento do combate a esses tipos de crimes”, explica o vice-governador. Esses atos já foram assinados pelo governador Marconi Perillo e encaminhados à Casa Civil para publicação.