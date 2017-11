Veja a lista com 150 bairros sem água nesta terça-feira (31) em Goiânia e em Aparecida

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) informou que o rompimento de uma adutora de água tratada do Sistema João Leite, na madrugada desta terça-feira (31), na Vila Nova, compromete o abastecimento de água em 150 bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Saneago, o fornecimento de água aos bairros atendidos pelo Sistema João Leite ficou paralisado por algumas horas. A companhia informou, em nota no site, que sistema está sendo reiniciado nesta manhã de terça e a distribuição de água na região ocorrerá de forma gradativa ao longo do dia.

A normalização total do abastecimento está prevista para a madrugada de amanhã, quarta-feira (01).

Crise hídrica

No último fim de semana, moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia procuraram a reportagem do O POPULAR para reivindicarem uma urgente solução para o fornecimento de água na Grande Goiânia. Eles relatam as dificuldades e os problemas enfrentados com a crise hídrica e muitos ainda afirmam que seus bairros, mesmo sem água, não aparecem na lista de localidades afetadas no abastecimento.

Na última semana, a Saneago também divulgou por dois dias consecutivos uma lista com mais de 200 bairros que teriam o fornecimento de água comprometidos devido à baixa vazão e captação no Rio Meia Ponte.

Questionada se a ação de informar previamente quais serão os bairros afetados não significa que exista racionamento ou rodízio, a estatal negou. De acordo com ela, os bairros são todos aqueles que estão em regiões afetadas, mas não significa que em todos faltará água.

A Saneago solicita a compreensão da população e recomenda o uso racional e comedido das reservas domiciliares de água tratada.

MP cobra resposta

A crise hídrica na região metropolitana de Goiânia é o alvo de um inquérito civil público instaurado na última sexta-feira pelo promotor Fernando Krebs, da 57ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A intenção é esclarecer a “reiterada e sistemática falta de abastecimento de água potável em Goiânia, Aparecida de Goiânia, entre outras cidades”, conforme o documento, referindo-se não só na região metropolitana como também no interior do Estado.

A Saneago, que é a empresa estatal responsável pelo serviço de abastecimento de água na maior parte do Estado, é citada no documento, mas informou, por meio de nota, que ainda não foi notificada oficialmente sobre o inquérito e que só vai se posicionar quando isso ocorrer. A portaria assinada pelo promotor afirma que a Saneago, em tese, cometeu violação “do dever de manutenção do serviço essencial” e que isso gerou “repercussão gravíssima para a população e atividade econômica com impactos incalculáveis”.

Confira a lista de bairros afetados no abastecimento de água nesta terça-feira em Goiânia e Aparecida:

Goiânia:

Jardim Mariliza

Serra Dourada

Parque Flamboyant

Parque Santa Cruz

Conjunto Fabiana

Jardim Vitória

Condomínio Privê dos Girassóis

Parque das Laranjeiras

Chácaras Alto da Glória

Setor Universitário

Vila Nova

Jardim Goiás

Vila São João

Setor Sul

Setor Pedro Ludovico

Setor Marista

Setor Bueno

Setor Oeste

Vila Santa Efigênia

Jardim América

Jardim Goias

Parque da Criança

Tribunal de Contas

Asmego

Jardim Atenas

Jardins Paris

Jardins Milão

Housing Flamboyant

Jardins Verona

Jardins Valência

Residencial Ville de France

Residencial Arco Verde

Parque Ateneu

Parque Amazonas

Setor Nova Suiça

Jardim América

Setor Bueno

Setor Bela Vista

Setor Sul

Setor Pedro Ludovico

Vila Redenção

Conjunto Vila Isabel

Vila Maria José

Bairro Alto da Glória

Vila Alto da Glória

Vila Legionárias

Chácara do Governador

Jardim da Luz

Bairro Santo Antonio

Jardim Bela Vista

Conjunto Anhanguera

Jardim Esmeralda

Setor Serrinha

Parque Acalanto

Jardim Abopuru

Jardim Maria Helena

Setor Recanto das Minas Gerais

Vila Pedroso

Santo Hilário I e II

Residencial São Leopoldo

Residencial Senador Paranhos

Jardim Tupinambá dos Reis

Residencial Rio Jordão

Residencial Paulo Estrela

Parque Amendoeiras

Jardim Aroeiras

Residencial Belo Horizonte

Vila Concordia

Jardim Conquista

Jardim Dom Fernando

Loteamento Grande Retiro

Residencial Havai

Residencial Ipês

Mar Del Plata

Vila Matilde

Recanto das Minas Gerais

Vila Pedroso

Residencial Sonho Dourado

Conjunto Caiçara

Jardim California Industrial

Colônia Santa Marta

Fazenda Retiro

Jardim Novo Mundo

Residencial Conjunto Palmares

Chácara Santa Bárbara

Conjuntos Aruanã I, II e III

Conjunto Riviera

Residencial Sonho verde

Aruanã Park

Residencial Aruanã

Jardim Brasil

Residencial Clea Borges

Residencial Olinda

Santa Maria Vila Parque

Brisas do Cerrado

Aparecida de Goiânia:

Vila Santa

Setor Cândido Queiroz

Conjunto Cruzeiro do Sul

Mansões Paraíso

Vila Sul

Jardim Progresso

Papilon Park

Vila Maria

Setor dos Afonsos

Conj. Liberdade

Bairro Nossa Senhora de Lurdes

Parque Veiga Jardim I ao IV

Res. Avaluz

Vila Real

Cidade Satélite São Luiz

Vila Brasília

Morada dos Pássaros

Americam Park

Jd Palácio

Conjunto Bela Morada

Jd dos Pomares

Granjas Reunidas Nossa Senhora de Lurdes

Jardim Nova Era

Jardim Luz

Setor Terra Prometida

Sítios Santa Luzia

Setor Industrial Santo Antônio

Jardim Transbrasiliana

Chácaras São Pedro

Jardim Paraíso

Jardim Olímpico

Jardim Maria Inez

Conjunto Storil

Parque Flamboyant

Setor Tocantins

Vila São Tomas

Conjunto Residencial Brasília Sul

Jardim Mont Serrat

Parque Real

Vila São Joaquim

Vila Santos Dumont

Vila Alzira

Parque Trindade I, II e III

Jardim de Imperial

Parque Santa Cecília

Jardim Bela Vista

Jardim Esmeralda

Parque Primavera

Jardim Santo Antônio

Jardim dos Buritis

Jardim Bonanza

Vila Oliveira

Parque Floresta

Residencial Santa Luzia

Recanto das Emboabas

Parque São Jorge