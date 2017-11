Presidente da Saneago descarta rodízio em Goiânia, mas afirma que chuvas não aliviaram escassez

O presidente da Saneamento de Goiás (Saneago), Jalles Fontoura, disse que apesar da redução sistemática do nível de vazão dos sistemas Meia Ponte e Ribeirão João Leite, a empresa tem garantido o abastecimento de 98% da população de Goiânia e Região Metropolitana. “Temos pouco mais de 200 bairros com inconstância no fornecimento. Isso representa 150 mil usuários. E estamos fazendo todo o esforço para resolver cada problema pontualmente”, disse Jalles.

O dirigente da Saneago descartou a necessidade de rodízio de água na capital, mas acrescentou que as primeiras chuvas ainda não “aliviaram” a escassez de água e que o Estado enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 30 anos. “Desde 2015 as chuvas vêm reduzindo seu volume. E esse não é um problema só de Goiás, mas de praticamente todo o país”, afirmou.

Fontoura disse também que a empresa já começou o processo de execução de obras para possibilitar que a água do sistema produtor João Leite, inaugurado recentemente, chegue na região Oeste de Goiânia e em Aparecida de Goiânia, promovendo, assim, a interligação com o sistema Meia Ponte, que sofre os efeitos prolongados da estiagem.