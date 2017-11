Ponte sobre o Ribeirão Anicuns ameaça cair e trânsito é desviado em Goiânia

Motoristas que passam na manhã desta quarta-feira (01), pela Avenida Marechal Rondon, entre os Setores Urias Magalhães e Fama, em Goiânia, devem ter cuidado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ponte que passa sobre o Ribeirão Anicuns ameaça cair.

Uma motociclista, de 26 anos, se feriu em um acidente no local, e as equipes de resgate perceberam o problema. Os Bombeiros não souberam dizer se a causa do acidente foi a queda de parte da estrutura da ponte.

A A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) já iniciou os reparos na ponte e comunicou a Secretaria Municipal de Trânsito para fazer a sinalização. A ponte está interditada e o trânsito está sendo desviado.

O secretário Fernando Cozetti afirmou que o trabalho deve ser finalizado ainda hoje. “É um problema simples e até o fim da tarde estará resolvido”, disse Cozetti. “A estrutura permanece segura. Em um outro ponto da pista, o reparo será feito no final de semana para não prejudicar o trânsito”, explicou o secretário.