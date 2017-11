Moradores da Vila Brasília agradecem Gustavo por resolver problema de erosão de mais de 30 anos

Aparecida de Goiânia, 31 de outubro de 2017 – O prefeito Gustavo Mendanha inaugurou na noite desta segunda-feira (30) mais uma importante obra de contenção de erosão. Desta vez foram os moradores da Vila Brasília que comemoraram o benefício. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e dos moradores do local. O secretário de Infraestrutura, Mario Vilela, explica que o problema acabou atravessando diversas administrações do município e diz estar satisfeito por poder ter resolvido de forma definitiva em sua gestão. “Foi uma obra cara e complexa mas ainda assim conseguimos concluir antes das chuvas. Tudo com recursos e pessoal próprios da Seinfra” – pontua.

“Essa foi uma promessa de campanha. Me lembro de sempre que tinha que vir nessa região ter que atravessar os buracos à pé para poder chegar nas casas das pessoas. Isso desde garoto. Confesso que algumas vezes tive que desistir, porque o buraco estava grande demais. Estou muito feliz de poder realizar essa obra. Todos vocês moradores precisam e merecem ela. E é só o começo, já determinei à Secretaria de Infraestrutura para que realize um projeto para implantarmos um parque às margens do Córrego Pipa, que servirá não apenas para proteger esse manancial mas também para valorizar a região, ocupando esse espaço público de forma inteligente e criativa” – disse Gustavo Mendanha.

A obra resolveu de forma definitiva o problema de captação e de drenagem do grande volume de águas pluviais dos diversos bairros da região e também de Goiânia que chegam ao local. A moradora Divina Salvador afirma que já havia perdido as esperanças de ver o problema solucionado. “Nunca esperava que essa obra fosse ficar tão boa como ficou. Vários prefeito fizeram intervenções aqui e nunca prestou. Estamos todos maravilhados” – conta ela, que mora na região há 37 anos. Os engenheiros da Seinfra explicam que foi triplicada a vazão das tubulações que passavam pelo local, que foram todas substituídas. Além disso, foi implantado um super sistema de captação das águas pluviais com mais de 10 bocas de lobo. Algumas com três entradas e outras com cinco.

“Esta obra foi um desafio sob diversos aspectos técnicos. Terreno íngreme, via de grande fluxo, a descoberta de dezenas de minas d´água no trecho por onde foram implantadas as tubulações. Essa água tinha que ser toda drenada até que a obra pudesse ser retomada. Além disso tivemos também o fator tempo, porque o período de chuvas é iminente e isso poderia atrapalhar e encarecer a obra e até mesmo prejudicar sua conclusão” – explica o engenheiro Ulysses Sena, diretor de Obras de Secretaria de Infraestrutura e responsável pelo projeto. “Essa obra foi realizada pelos próprios servidores da Secretaria de infra-estrutura e veja como eles são qualificados” – lembrou o vereador Cláudio Nascimento (PRB), que é morador da região.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da Codego (Companhia de Desenvolvimewnto de Goiás) e ex-deputado federal, Francisco Gomes de Abreu, Chico Abreu, que é morador da região; do vice-prefeito e secretário de Governo, Véter Martins; dos vereadores Lélis Pereira (DEM), Hilário Jacometi (PSB), Leandro da Pamonharia (PV) e Arnaldo Leite (PMDB); além dos secretários Rodrigo Caldas (Educação e Cultura), Valéria Pettersen (Projeto e Captação de Recursos), Luziano da Costa e Max Menezes (Desenvolvimento Urbano); do secretário executivo de Juventude, Hanleryo Arantes, e da presidente da Aciag Mulher, Ruth Bento, que também é moradora local.



Conscientização

O prefeito aproveitou a ocasião para refletir junto com o população e fazer um chamado para que todos se atentem para o problema da seca e da falta de abastecimento de água no município de Aparecida. “Essa é a maior seca dos últimos 30 anos e todos nós, que sofremos isso no dia a dia, também temos responsabilidade em pelo menos não piorar isso. Não é porque hoje voltou a água que podemos utilizar o que tem na caixa d´água para lavar nossos carros e nossas calçadas. Na verdade essa água não tem preço. E no final, quando temos problema no abastecimento isso prejudica diversos serviços públicos essenciais. Escolas fecham e unidades de saúde também” – explica.

Todos nós pagamos impostos e temos compromisso na hora de honrar essa conta. A minha luta é fazer com que isso seja revertido seja em obras seja em serviços e benefícios do dia a dia. E temos feito muito. Neste ano inauguramos cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Flamboyant. Estamos lutando para conseguir recursos para comprar os equipamentos e inaugurar o nosso Hospital Municipal. Mas é bom que a população evite emprestar seus boletos para parentes ou amigos do interior utilizarem como comprovante de endereço ao utilizar o Serviço Único de Saúde (SUS). Porque essa conta é cara e para a prefeitura. Se seu parente utilizar o Cartão SUS de sua própria cidade nós iremos atender de toda jeito, somos obrigados a isso. Mas quem paga a conta é o prefeito da cidade dele. Na verdade não sou eu quem paga essa conta, são todos vocês.