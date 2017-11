Goiás sai na frente do Criciúma, mas permite empate

Choveu muito na tarde e noite desta terça-feira, em Goiânia. O Goiás buscava avitória para se garantir de vez na Série B 2018, diante do Criciúma, no jogo disputado no gramado molhado do Serra Dourada. O alviverde, assim como fez diante do Guarani, sábado, saiu á frente no placar, mas permitiu que o adversário se organizasse e chegasse ao empate, por 1 a 1. Os dois times chegaram aos 43 pontos e ainda não se garantiram, matematicamente, na Segundona do próximo ano. Porém, já estão bem próximas de atingir o objetivo, com mais uma vitória. O Goiás chegou a sete jogos sem derrota na Série B.

Goiás e Criciúma abriram a rodada da Série B sob chuva. Menos intensa, é verdade, se for comprada à tempestade que caiu sobre Goiânia no fim da tarde. Jogo bem disputado, com alguma velocidade e dificuldade para os times tocarem a bola, por causa do gramado que se mostrava bastante molhado. As duas equipes, com mesma pontuação antes do início do jogo (42 pontos) não mostraram um futebol vistoso. Esbarravam nas condições naturais. Então, era tempo de colocar o coração na ponta da chuteira, como se diz na gíria.

O alviverde dependia, em demasia, das arrancadas de Carlos Eduardo. Andrezinho, substituto de Léo Sena no meio de campo, ditava o ritmo, apesar de bem marcado. No Time Carvoeiro, as descidas de Silvinho eram perigosas e, às vezes, paradas com faltas na entrada da área. Mas, a equipe catarinense não tinha um especialista na bola parada.

As melhores chances foram do Goiás. Em duas delas, o goleiro Luiz evitou o gol esmeraldino. No primeiro bom momento, Carlos Eduardo acertou o voleio, livre. Luiz, com as pernas, salvou o lance. Depois, Aylon chegaria livre à meta rival, mas Luiz se antecipou com o corpo e tirou a bola do atacante esmeraldino. De resto, apenas alguns clarões, ou melhor, relâmpagos, davam sinal da intensidade da tempestade que caiu sobre Goiânia nesta terça-feira (31 de outubro). Só poderia terminar empatado, sem gol, a etapa inicial.

O Goiás voltou mais veloz para o segundo tempo. Michael, atacante rápido, teve chance no lugar de Júnior Viçosa. Boas jogadas começaram a aparecer, mas faltava capricho no momento da finalização. Numa chance especial, Aylon recebeu passe, ajeitou e bateu nas mãos de Luiz,o destaque do adversário. Do outro lado, Marcelo Rangel fez defesa salvadora na chegada rápida de Silvinho. O jogo ficou aberto, mas diminuíram as oportunidades. Até que, no passe certeiro de Aylon, Carlos Eduardo recebeu livre e só tocou por cobertura – Goiás 1 a 0, aos 27 minutos. Após o gol, Marcelo Rangel fez boas defesas, mas não teve como evitar o gol de empate dos visitantes, marcado por Lucão aos 37 minutos do segundo tempo.

Goiás 1

Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhoo; Victor Bolt, Elyeser e Andrezinho (Thalles); Carlos Eduardo (Nathan), Júnior Viçosa (Michael) e Aylon. Técnico: Hélio dos Anjos

Criciúma 1

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Douglas Moreira, João Henrique (Caio Rangel) e Alex Maranhão; Silvinho e Moisés (Caíque, depois Lucão). Técnico: Beto Campos.

Local: Estádio Serra Dourada. Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP). Assistentes: Rogério Pablos Zanardo (SP) e Herman B. Vani (SP). Público: 2.816 pagantes. Renda: R$ 15.640,00. Gols: Carlos Eduardo, aos 27 minutos e Lucão aos 36’ do 2º tempo.