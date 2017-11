Confira a data e o horário do Simposio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público em Goiás

O Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público em Goiás acontecerá nós dias 09 e 10 de novembro no auditório do CRC-GO. Os Profissionais Registrados no CRC-GO que quiserem participar poderão fazer a inscrição clicando aqui; – Estudantes e demais participantes devem fazer um cadastro prévio, enviando para o e-mail eventos@crcgo.org.br (nome completo, data de nascimento, CPF, telefone, endereço inclusive CEP, e-mail, Categoria(se é Estudante ou Outros) e Instituição de ensino) o evento ocorrera nós dias 09 e 10. Uma vez realizado o cadastro para os demais cursos/palestras não será necessário que envie os dados no e-mail. Após receber confirmação de cadastro clique aqui para efetuar inscrição.

A inscrição poderá ser efetuada apenas em nome de Pessoa Física.

Informações

Valores:

Profissionais/Outros: 150,00 reais

Estudantes: 75,00 reais.Deverão apresentar comprovante de Matrícula/carteira de Estudante *(Estudantes de Graduação/Pós-Graduação que não possuam registro Profissional no Sistema CFC/CRCs)

Dúvidas : 062 3240-2238/2231

