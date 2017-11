Após duas semanas em chamas, Parque da Chapada dos Veadeiros é reaberto

Depois de ter grande parte consumida pelo fogo durante quase duas semanas no pior incêndio de sua história, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) foi reaberto à visitação nesta quarta-feira (1°). A movimentação foi registrada logo cedo. “Como é bom começar o dia recebendo nossos visitantes”, celebrou o diretor Fernando Tatagiba.

O incêndio foi totalmente controlado nesta terça-feira, e deixou a marca da destruição em 66 mil hectares, o equivalente a 28% da unidade. Entre os pontos bastante afetados está a trilha para o Vale da Lua, um dos locais mais procurados pelos visitantes.

A ação de combate envolveu o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e de Goiás, o Grupo Ambientalista do Torto (GAT), além de uma ampla de rede de voluntários da Chapada dos Veadeiros. A Força Área Brasileira (FAB), Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal também apoiaram os trabalhos, cedendo aviões e helicópteros.

No total, foram mais de 500 voluntários mobilizados. No entanto, a maior das ajudas veio, literalmente, do céu. Após meses de seca na região, uma forte chuva caiu sobre a área da reserva na tarde no sábado (28) auxiliando as equipes que trabalharam para debelar as labaredas.

Na página oficial do ICMBio, o instituto postou um vídeo em agradecimento ao apoio recebido nos últimos dias.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros funciona de terça a domingo. A entrada é das 8 horas às 12 horas, e a saída até as 18 horas.