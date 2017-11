Apesar do empate, Hélio dos Anjos destaca produção esmeraldina

O Goiás acumulou mais um ponto na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ampliar a sequência atual de invencibilidade para sete jogos, o empate por 1 a 1 contra o Criciúma, na noite desta quarta-feira, frustrou, mais uma vez, a torcida esmeraldina. O time já vinha de uma igualdade, em casa, diante do Guarani, no sábado. Com o ponto somado, o alviverde permanece em 9º lugar, agora com 43 pontos.

O técnico esmeraldino, Hélio dos Anjos, gostou da produção da equipe, apesar de o time ter cedido o empate, após sair na frente com um gol do atacante Carlos Eduardo, aos 27 minutos do segundo tempo – Lucão empatou 9 minutos depois. “Hoje saio chateado pelo que eles (jogadores) procuraram fazer dentro de campo e não conseguiram o resultado”, relatou o comandante alviverde.

“Eu fiquei feliz pela dedicação em busca do gol. É duro tomar um gol de bola parada, que é algo natural. Falamos, discutimos, definimos marcação…mas gostei da postura do meu time”, disse Hélio, citando a jogada do gol do Criciúma, marcado de cabeça, após a cobrança de um escanteio pelo lado direito.

Hélio ressalta que seu trabalho vem surtindo efeito. Depois de assumir a equipe na zona de rebaixamento, o Goiás está a poucos pontos de se garantir na Segundona. “Não tenho mais qualquer dúvida da identidade da minha equipe. Eu tenho algumas preocupações, que eu não vou falar publicamente, mas vamos buscar o resultado em Londrina”, destacou o técnico, falando sobre o próximo compromisso do alviverde, diante do Londrina, no interior paranaense.