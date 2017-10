Vila Nova vê distância para o G4 aumentar

O Vila Nova não teve sorte no complemento da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e viu a distância para o grupo de acesso à elite subir para cinco pontos. Apesar de ver a missão de subir para a Série A ficar mais complicada, os jogadores acreditam que não é momento de desespero.

Substituto de Gastón na lateral esquerda, o jovem Mateus Müller salientou que o Vila Nova não pode se desesperar. O time precisa manter a calma e focar em cada adversário para somar pontos e tentar tirar a diferença que nesse momento o impede de subir.

“Conversamos que poderíamos sair do G4 e nesse momento não poderíamos nos desesperar, precisávamos de ter tranquilidade para poder voltar”, salientou o lateral esquerdo colorado.

Para Mateus Müller, o fator emocional pode pesar muito nesta reta final. Por isso, o time vai precisar de muita serenidade dos líderes do elenco.”Precisamos um do outro, todos precisam ter essa calma, mas nem todos vão ter. A maioria dos jogadores precisa ter essa tranquilidade para passar para o restante do grupo”, analisou.

Com 51 pontos conquistados, o Vila Nova ocupa a 6ª colocação da competição e está a cinco pontos do Paraná, 4º colocado. “Temos campeonato ainda e temos de sonhar até o final com essa vaga. Vamos buscar isso”, frisou Mateus Müller.