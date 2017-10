Vestibular da Faculdade da Polícia Militar em Goiânia está com inscrições abertas

A Faculdade da Polícia Militar (FPM), 1ª faculdade privada do Brasil de Tradição Militar, está com inscrições abertas para o seu primeiro vestibular. Os interessados em concluir o ensino superior para os cursos de Educação Física, Biomedicina, Enfermagem e Superior de Tecnologia em Segurança Pública, esse último, restrito apenas aos profissionais de carreira da segurança pública, têm até o dia 24 de novembro para se inscreverem no certame.

As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas através do site da instituição, ou pessoalmente, na sede da faculdade localizada no Setor Oeste, no mesmo prédio do Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis.

As provas acontecem no dia 26 de novembro, às 14h, na própria sede. A previsão de início das aulas para o primeiro semestre letivo de 2018 é 05 de fevereiro.

Estão sendo disponibilizadas 160 para Biomedicina, 160 vagas para Enfermagem, 160 para Educação Física e 80 para Segurança Pública, este último com pré-requisito de que o vestibulando deve ser profissional da área, por ser muito específico.

A Faculdade da Polícia Militar também vai receber alunos por meio de vestibular e pela nota obtida no Enem. Para isso, o aluno tem que ter nota superior a 300 pontos e não pode ter zerado a redação.

O diretor da FPM, Tenente Coronel Cléber Aparecido Santos, comemora a abertura do processo, frisando os diferenciais da faculdade. “Estamos trazendo para Goiânia um ensino superior que é fonte não apenas de conhecimento, mas de postura crítica, preparo cognitivo, inteligência emocional, capacitação profissional e amor à Pátria. Queremos formar profissionais que sejam protagonistas de uma sociedade mais justa, ética e moral”, afirma.

A Faculdade da Polícia Militar vai funcionar em parceria com o Colégio Vasco dos Reis, no setor Bueno, em horário alternativo ao das aulas do ensino médio

Capital intelectual

O corpo docente da instituição foi formado mediante análise curricular. “A maioria dos nossos professores são civis, tendo alguns militares elencados também”, informa o tenente coronel. Os perfis dos professores foram identificados de acordo com os cursos. Foram selecionados mias de 85% do corpo docente composto por doutores e mestres.

“Vamos imprimir o modelo de gestão dos colégios militares nesta faculdade. Portanto, serão tratados valores éticos, de disciplina e civismo dentro da faculdade. Nossos cursos são focados na formação social e na capacidade emocional, amparado por uma cultura motivacional e inovadora”, finaliza.