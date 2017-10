Veja erros de candidatos que compraram vagas em concurso para delegado em Goiás

A Polícia Civil de Goiás divulgou algumas das respostas feitas por candidatos aprovados entre os 13 primeiros colocados no concurso de delegado substituto que estão envolvidos em um esquema de compra de vagas em certames por todo o Brasil. Nas respostas, é possível ver inúmeros erros de português, incompatíveis com a classificação dos concorrentes no concurso.

“Política criminal hoje é um assunto comum e contidiano no meio social os mecanismo de política criminal adotados na lei de droga para discorre sobre esse assunto”, diz uma das respostas.

“A exigência especificas para a investigação preliminal de detentos de fora por prorrogação de função na instauração por prerrogativa de função e na apreciação”, escreveu outro concorrente.

Algumas provas comprovam que os candidatos entregavam as questões parcialmente em branco, com meras repetições do enunciado, permitindo o posterior preenchimento, por ocasião da fraude. Já outras pessoas entregaram todas as questões em branco. Segundo a polícia, tal fato comprova que o candidato não estava apto para aprovação na primeira fase, pois deveria saber realizar ao menos as questões fáceis. A entrega totalmente em branco visou o posterior preenchimento por ocasião da fraude.

Confira algumas das respostas:

Operação Panoptes

A Polícia Civil deflagrou a Operação Panoptes na manhã desta segunda-feira (30), onde são cumpridos 15 mandados em Brasília e 18 em Goiânia. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Rômulo Figueiredo Matos, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap), os 33 alvos são membros de uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos, a chamada “Máfia dos Concursos”.

O funcionário de uma empresa de seleção foi preso. Conforme informou o delegado, ele recebia cartões em branco dos candidatos, preenchia e entregava para correção. O delegado disse que a mesma quadrilha fraudou o Enem 2016, e já planejava o mesmo golpe para 2017. As provas serão feitas nos dias 5 e 12 de novembro.

Entre os editais fraudados está também, segundo Figueiredo, o concurso para delegado substituto da Polícia Civil de Goiás. Por esse motivo, em maio de 2017, a Justiça suspendeu, liminarmente, o certame.

Os presos vão responder por formação de organização criminosa, fraude a certame licitatório, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, em alguns casos.