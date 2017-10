Seinfra conclui obra de contenção de erosão na Vila Brasília antes do período das chuvas

A Secretaria de Infraestrutura inaugura mais uma importante obra de contenção da erosão nesta segunda-feira (30). Desta vez são os moradores da Vila Brasília que poderão comemorar o benefício. Para isso o prefeito Gustavo Mendanha e o secretário da pasta, Mário Vilela, convidam a população para participar da cerimônia que será realizada às 17h30 na esquina das ruas São Vicente e Manguari, perto da Avenida Anápolis. “Além de conter definitivamente a erosão que há décadas trazia transtornos à população, fizemos também um asfalto novo em todas as vias que haviam sido prejudicadas” – lembra o prefeito Gustavo Mendanha.

A obra resolveu de forma definitiva o problema de captação e de drenagem do grande volume de águas pluviais dos diversos bairros da região e também de Goiânia que chegam ao local. “Trata-se de uma obra de grande importância para garantir a segurança e a tranqüilidade não apenas dos moradores mas de pedestres e motoristas que passam pela Avenida Anápolis e em toda a região. Conseguimos concluir ainda antes das chuvas. Hoje uma parcela considerável de moradores desta região pode dormir sossegada do temor de novos alagamentos” – pontua Mário Vilela.

O projeto ampliou o sistema de captação, modernizou o sistema de drenagem que agora realiza uma correta destinação das águas pluviais no leito do Córrego Pipa. Para isso foi praticamente triplicada a vazão das tubulações e construídos 10 pontos de verificação (PV) por onde chega tudo o é que captado pelas bocas de lobo, que agora são mais de 10. “Todas as bocas de lobo têm triplo sistema de captação, isso propicia total segurança a moradores e milhares de pessoas que passam na região todos os dias” – pontua a secretário.