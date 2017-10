Por motivos médicos, Deborah Secco cancela espetáculos em Goiás pela segunda vez

A atriz Deborah Secco cancelou as apresentações em Goiás que estavam programadas para o início de novembro. Em entrevista, a global revelou que estava doente e que está retomando a vida. Essa é a segunda vez que Deborah cancela as apresentações no Estado em menos de um mês.

Muitos seguidores da atriz estavam preocupados com a situação e aparência da global, apontando, inclusive, um possível procedimento estético no rosto. Deborah desmentiu e explicou o motivo dos cancelamentos

“Estava doente. Estou inchada do tanto de cortisona e antibiótico que tomei. Acabei de retomar a vida… Tive que cancelar a minha peça nos últimos dois meses. Ninguém faz procedimento pra ficar feia. No caso eu estou horrenda, pareço uma bolacha. Mas, graças a Deus, já estou boa. As pessoas estão tirando bochecha e eu ia botar?”, revelou a atriz.

Segundo a Contatto Produções, organizadora do Espetáculo “Uma Noite Dessas” em Anápolis, quem adquiriu o ingresso para a peça poderá ter o reembolso do mesmo no Teatro São Francisco até dia 09/11, após essa data o ingresso será automaticamente migrado para a nova data do espetáculo ainda em definição.