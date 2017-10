Nível de CO2 na atmosfera em 2016 foi o maior em 800 mil anos

Um novo recorde na emissão de dióxido de carbono (CO2) foi registrado em 2016, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira (30) pela World Meteorological Organization (WMO).

Segundo os dados divulgados, o nível de emissão foi o mais alto dos últimos 800 mil anos, sendo 145% mais altas do que as registradas antes do período pré-industrial, ou seja, antes de 1750.

Em números, foram 403,3 partes por milhão (ppm) de CO2 jogados na atmosfera no ano passado, contra 400,00 ppm em 2015. O aumento ainda representa 50% a mais do que aquele registrado há 10 anos.

O dado está ligado a uma combinação de fatores, que vão desde as atividades humanas até o fenômeno climático “El Niño”, e que podem comprometer o cumprimento das metas sobre a contenção na emissão de gases poluentes na atmosfera.

Em nota, a WMO informou que “sem cortes rápidos nas emissões de CO2 e nas outras emissões de gases do efeito estufa, estaremos indo para aumentos de temperatura muito perigosos até o final deste século”.