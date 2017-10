MP pede que Saneago faça racionamento de água em locais afetados por escassez, em Goiás

Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) emitiu uma recomendação à Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) para que a empresa faça um plano de racionamento de água em locais que sofrem com escassez do recurso no estado. O ofício pede ainda que o órgão informe os moradores sobre quando eles ficarão sem fornecimento do serviço.

O promotor autor do pedido, Fernando Krebs, informou em entrevista à TV Anhanguera que está investigando as ações da Saneago diante dos problemas de falta de água. “A empresa terá que nos esclarecer, porque nós suspeitamos que ela esteja fazendo racionamento e fazendo rodízio sem avisar a população. Também não está avisando a população em quais bairros irá faltar água”, esclareceu.

Krebs lembra da inauguração do sistema de abastecimento pelo Córrego João Leite e questiona se a unidade foi completamente construída. O MP pede ainda que a empresa distribua água por meio de caminhões-pipa onde houver falta do recurso. A recomendação dá à Sanegao prazo de dez dias para adotar as medidas necessárias.

O MP-GO também já havia pedido que a Agência Goiana de Regulação, controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) defina as regras para o racionamento de água no estado. Conforme a solicitação assinada pela promotora Marísia Sobral Costa Massieux, o órgão tem até a próxima quarta-feira (1º) para criar esse regulamento e emitir a declaração com as regras. O gerente de saneamento básico da AGR, Eduardo Henrique da Cunha, explicou que é realmente preciso regulamentar as manobras até para autuar a empresa, caso seja necessário. “A partir de agora a ideia é regulamentar, definir o que é racionamento e, a partir daí, se ela for fazer uma manobra, vai ser enquadrado como racionamento. A gente não tem poder de decretar um racionamento. Quem decreta seria o poder público por meio do seu órgão gestor de recursos hídricos. Já a Companhia informou que não foi notificada pela AGR sobre racionamento. Falta d’água Moradores de várias regiões da Região Metropolitana reclamam da falta de água durante dias. Moradores do Setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia, contam que estão há ao menos dois dias sem o recurso, como explica o piscineiro Lindomar Francisco de Lima. “Eu comprei água para beber e fazer comida. Agora, para limpeza e banheiro é buscando água na minha mãe com aqueles tambores”, disse. Já quem vive no Setor Real Conquista, na capital, relata está há 12 dias sem água em casa e que é preciso andar 5 km para conseguir pegar um pouco. “Eu já estava preparando para ir a um hospital tomar medicamento. Sem tomar banho, sem me higienizar porque não tem água. A gente liga e eles falam que vai chegar às 0h. Eu fico sem dormir para ficar olhando a mangueira para encher os galões e não chega”, disse a dona de casa Rosilene Ferreira. No último sábado (28), um grupo de moradores do Residencial Buena Vista, em Goiânia, chegou a invadir um reservatório da Saneago para pegar água, já que estavam há oito dias sem abastecimento. No dia seguinte o serviço foi restabelecido. No caso do Setor Marista Sul, a Companhia declarou que enviará uma equipe ao bairro para diagnosticar o problema de abastecimento.