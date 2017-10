Iris assina carta de intenção para conclusão de obras em Goiânia

O prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB) participou na manhã desta terça-feira (31) do workshop técnico “O Futuro da Minha Cidade”, organizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese). O evento tem como principal objetivo auxiliar na elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade e fazer com que a capital goiana chegue na 10ª posição entre os municípios brasileiros. Atualmente, ocupa a 45ª colocação.

No workshop, o peemedebista assinou uma carta de intenções para a execução de obras na cidade como a revitalização da Praça do Trabalhador, no Centro, da Rua 44 e a conclusão do lado leste da Avenida Leste Oeste. O presidente do Codese, Euclides Siqueira Barbo, doou para o município o projeto das obras, com início estipulado para logo depois da formalização de uma parceria com o governo estadual. A finalização da Leste Oeste está orçada em R$ 70 milhões. O Poder Executivo Estadual assumirá 50% do valor.

Para o prefeito, assinar o convênio com o governo de Goiás é o próximo passo. “Com o projeto em mãos, esperamos a formalização do convênio com o Estado para, tão logo sejam disponibilizados os recursos prometidos, darmos inícios as obras”, declarou.

Durante o evento, o Codese criou 11 câmaras técnicas para debate, alinhadas com a vocação econômica da cidade: Vestuário e Moda; Turismo de Negócios; Polo Educacional; Polo Tecnológico; Logística e Distribuição; Negócios Agropecuários; Saúde; Desenvolvimento Urbano; Melhoria da Gestão Pública (Desburocratização), Goiânia Social e Segurança. Segundo Euclides Siqueira Barbo, a sociedade deve perceber que não pode esperar que o poder público assuma sozinho a responsabilidade pelo futuro. “O engajamento dos cidadãos nos assuntos das cidades, discutindo e apresentando soluções, é fundamental para auxiliar o poder público na construção de metas que possibilitem o alcance de um futuro melhor para todos”, afirmou.