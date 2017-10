Festival reúne nomes como Sérgio Mallandro e Maurício Meirelles

O 2º Festival do Riso está sendo realizado, até dia 9 de novembro, no Shopping Cerrado, com programação que traz alguns dos nomes destaques do humor brasileiro. Nesta terça-feira, às 20 horas, a atração é o goiano Fabiano Cambota. No dia 7 de novembro será a vez de Sérgio Mallandro subir ao palco do projeto. Por fim, no dia 9, Maurício Meirelles (foto) encerra a programação. A entrada é sempre gratuita.

Na apresentação desta terça-feira, Cambota, líder da banda Pedra Letícia e integrante do elenco do Programa do Porchat e do programa A Culpa é do Cabral, do canal pago Comedy Central, apresenta o show Sobre Meu Pai e Outras Histórias, que inclui causos, música, relatos de experiências de vida e fatos do cotidiano.

No dia 7, Sérgio Mallandro, apresenta seu stand up comedy, com histórias de sua vida e carreira, contadas de maneira engraçada, além de muita interação com o público. Entre os famosos que estão envolvidos nas histórias contadas por Sérgio Mallandro estão Maradona, Xuxa, Jorge Ben Jor e Silvio Santos. Ele finaliza a apresentação com seu conhecido quadro Porta dos Desesperados.

A última apresentação, de Maurício Meirelles – que já trabalhou em programas da Record e da Band e ganhou o prêmio de melhor show de stand-up comedy – aborda temas como depressão, feminismo e preconceitos, buscando trazer um tom engraçado. O público também participa do show, especialmente quando Meirelles traz quadros de sucesso do seu canal no YouTube, como T.R.A.U.M.A.S. e Webbullying.